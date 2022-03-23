"СПБ биржа" начнет торги в основном режиме 50 наиболее ликвидными бумагами с 14:30

"СПБ биржа" сообщила, что 30 марта начнет торги в режиме основных торгов в 14:30 50 наиболее ликвидными бумагами.



С 16:00 в режиме основных торгов участникам торгов и инвесторам на биржевых торгах будут доступны 1605 ценных бумаг международных компаний.



В режиме основных торгов 30 марта не будут совершаться сделки с еврооблигациями, ценными бумагами с расчетами в евро, бумагами компаний из стран СНГ, компаний с листингом на LSE, российских компаний, а также ценными бумагами компаний с листингом в США.



Биржа предупреждает, что в течение торгового дня может эпизодически наблюдаться увеличение количества случаев автоматического снятия заявок с указанием дополнительной ликвидности в связи с тем, что в отношении некоторых ценных бумаг, права на которые учитываются в иностранных организациях, может наблюдаться невозможность осуществления переводов между данными иностранными учетными институтами.

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