О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 30 марта 2022 года, среда , 18:24:18 мск
Нефть, Brent: $107.5 -6,74
Валюта:    86.28 -7,43    96.01 -6,66
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

"СПБ биржа" начнет торги в основном режиме 50 наиболее ликвидными бумагами с 14:30

Анонсы
«Нефть России», 30.03.22, Москва, 09:11    "СПБ биржа" сообщила, что 30 марта начнет торги в режиме основных торгов в 14:30 50 наиболее ликвидными бумагами.
 
С 16:00 в режиме основных торгов участникам торгов и инвесторам на биржевых торгах будут доступны 1605 ценных бумаг международных компаний.
 
В режиме основных торгов 30 марта не будут совершаться сделки с еврооблигациями, ценными бумагами с расчетами в евро, бумагами компаний из стран СНГ, компаний с листингом на LSE, российских компаний, а также ценными бумагами компаний с листингом в США.
 
Биржа предупреждает, что в течение торгового дня может эпизодически наблюдаться увеличение количества случаев автоматического снятия заявок с указанием дополнительной ликвидности в связи с тем, что в отношении некоторых ценных бумаг, права на которые учитываются в иностранных организациях, может наблюдаться невозможность осуществления переводов между данными иностранными учетными институтами.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569458/

Михельсон предложил правительству изменить метод расчета НДПИ на нефтьВОЗ: число умерших от COVID-19 в мире за неделю выросло на 43%
Просмотров: 141

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

23.03.22
В Госдуме пройдет правительственный час по развитию ТЭК с участием вице-премьера Новака
23.03.22
СФ обсудит законы из антикризисного пакета кабмина и о фейках о госорганах РФ за рубежом
22.03.22
"Московская биржа" 22 марта продолжит торги только в сегменте ОФЗ
22.03.22
Маск заявил, что первый орбитальный полёт ракеты SpaceX Starship может состояться в мае
14.03.22
Лавров и глава МИД Катара проведут встречу в Москве
11.03.22
Госдума рассмотрит второй пакет поддержки граждан и экономики в условиях санкций
11.03.22
СФ рассмотрит проекты о сохранении парка самолетов и налоговых льготах в условиях санкций
10.03.22
Лидеры ЕС обсудят в Версале санкции против РФ, членство Украины и высокие цены на продукты
10.03.22
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о регулировании цен на ряд товаров
05.03.22
Китай в 2022 году намерен активизировать разведку месторождений нефти и газа
04.03.22
Госдума рассмотрит законопроекты о мерах по защите граждан и бизнеса в условиях санкций
01.03.22
Японские акционеры проекта "Сахалин-2" обсудят решение Shell выйти из проекта
28.02.22
Торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи откроются в 10:00 мск
28.02.22
ЦБ РФ примет решение об открытии торгов в 13:00 мск

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0,01 сек.

"СПБ биржа" начнет торги в основном режиме 50 наиболее ликвидными бумагами с 14:30

«Нефть России», 30.03.22, Москва, 09:11   "СПБ биржа" сообщила, что 30 марта начнет торги в режиме основных торгов в 14:30 50 наиболее ликвидными бумагами.
 
С 16:00 в режиме основных торгов участникам торгов и инвесторам на биржевых торгах будут доступны 1605 ценных бумаг международных компаний.
 
В режиме основных торгов 30 марта не будут совершаться сделки с еврооблигациями, ценными бумагами с расчетами в евро, бумагами компаний из стран СНГ, компаний с листингом на LSE, российских компаний, а также ценными бумагами компаний с листингом в США.
 
Биржа предупреждает, что в течение торгового дня может эпизодически наблюдаться увеличение количества случаев автоматического снятия заявок с указанием дополнительной ликвидности в связи с тем, что в отношении некоторых ценных бумаг, права на которые учитываются в иностранных организациях, может наблюдаться невозможность осуществления переводов между данными иностранными учетными институтами.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →