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S&P исключила бонды ряда компаний РФ и Белоруссии из 11 индексов

Рейтинги
«Нефть России», 31.03.22, Москва, 07:40    Индексный провайдер S&P Dow Jones Indices объявил об исключении бондов ряда компаний России и Белоруссии из 11 индексов из-за рисков, связанных с санкциями. В список компаний, чьи бонды оказались исключены, вошли Veon, ALROSA Finance, «Башнефть», «Банк Зенит», «РЖД Капитал», «Камаз», Lukoil Capital, VEB Finance, Rusal Capital D.A.C. SIBUR Securities, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и другие. Также были исключены бонды правительства Москвы.
 
«S&P Dow Jones ("S&P DJI") провел консультацию с участниками рынка о возможном исключении российских облигаций и объявили результаты 15 марта 2022 года, указав, что все облигации эмитентов, страной риска которых является Россия или Беларусь, будут удалены из затронутых индексов»,— сказано в пресс-релизе провайдера (.pdf).
 
Бонды будут удалены из индексов 31 марта. 5 марта S&P Dow Jones Indices исключил акции российских компаний из своих индексов. S&P Global Ratings сообщило, что отзовет свои рейтинги, присвоенные организациям и другим эмитентам в России.
 
Виктория КолгановаПодробнее читайте на https://oilru.com/news/569473/

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S&P исключила бонды ряда компаний РФ и Белоруссии из 11 индексов

«Нефть России», 31.03.22, Москва, 07:40   Индексный провайдер S&P Dow Jones Indices объявил об исключении бондов ряда компаний России и Белоруссии из 11 индексов из-за рисков, связанных с санкциями. В список компаний, чьи бонды оказались исключены, вошли Veon, ALROSA Finance, «Башнефть», «Банк Зенит», «РЖД Капитал», «Камаз», Lukoil Capital, VEB Finance, Rusal Capital D.A.C. SIBUR Securities, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и другие. Также были исключены бонды правительства Москвы.
 
«S&P Dow Jones ("S&P DJI") провел консультацию с участниками рынка о возможном исключении российских облигаций и объявили результаты 15 марта 2022 года, указав, что все облигации эмитентов, страной риска которых является Россия или Беларусь, будут удалены из затронутых индексов»,— сказано в пресс-релизе провайдера (.pdf).
 
Бонды будут удалены из индексов 31 марта. 5 марта S&P Dow Jones Indices исключил акции российских компаний из своих индексов. S&P Global Ratings сообщило, что отзовет свои рейтинги, присвоенные организациям и другим эмитентам в России.
 
Виктория Колганова
 


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