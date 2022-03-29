S&P исключила бонды ряда компаний РФ и Белоруссии из 11 индексов

Индексный провайдер S&P Dow Jones Indices объявил об исключении бондов ряда компаний России и Белоруссии из 11 индексов из-за рисков, связанных с санкциями. В список компаний, чьи бонды оказались исключены, вошли Veon, ALROSA Finance, «Башнефть», «Банк Зенит», «РЖД Капитал», «Камаз», Lukoil Capital, VEB Finance, Rusal Capital D.A.C. SIBUR Securities, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и другие. Также были исключены бонды правительства Москвы.



«S&P Dow Jones ("S&P DJI") провел консультацию с участниками рынка о возможном исключении российских облигаций и объявили результаты 15 марта 2022 года, указав, что все облигации эмитентов, страной риска которых является Россия или Беларусь, будут удалены из затронутых индексов»,— сказано в пресс-релизе провайдера (.pdf).



Бонды будут удалены из индексов 31 марта. 5 марта S&P Dow Jones Indices исключил акции российских компаний из своих индексов. S&P Global Ratings сообщило, что отзовет свои рейтинги, присвоенные организациям и другим эмитентам в России.



Виктория Колганова

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569473/