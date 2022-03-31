Дайджест зарубежных СМИ: высвобождение нефти США и болезнь "Крепкого орешка"





Байден вновь зачерпнет нефть из резервов - Зарубежные СМИ писали, что администрация США может объявить о высвобождении нефти из стратегических запасов страны для стабилизации цен на энергоресурсы. Как сообщает американская Washington Post со ссылкой на источники, президент Джо Байден может уже в четверг объявить о решении выделять до миллиона баррелей в день в течение нескольких месяцев. Газета отмечает, что "в последние дни Белый дом изо всех сил пытался отреагировать на повышенные цены" на энергоносители, которые резко выросли из-за опасения по поводу перебоев с российскими поставками на мировые рынки​​​. Британская Financial Times отмечает, что США уже в третий раз прибегнут к высвобождению нефти из резервов с ноября минувшего года, на это раз "потенциально самому крупному". По данным издания, новость сразу же "ударила" по ценам на нефть, которые упали на 4%. Источник издания отметил, что окончательные детали этого шага еще уточняются. Газета замечает, что из-за ситуации на Украине Байден все чаще обвиняет президента РФ Владимира Путина в высокой инфляции, которая подрывает рейтинг американского лидера и шансы Демократической партии сохранить контроль над конгрессом на промежуточных выборах. Американская Wall Street Journal также пишет, что президент США в преддверии выборов испытывает давление в решении вопроса цен на топливо, ведь республиканцы продолжают критиковать "уязвимых демократов" по этому вопросу, а рядовые американцы считают инфляцию и цены на бензин главными проблемами. Газета отмечает, что, хотя использование резервов "принесло некоторое облегчение, оно не привело к резкому снижению цен".



Самая далекая звезда – Западные СМИ обратили внимание на то, что космический телескоп "Хаббл" смог обнаружить самую далекую от Земли обозримую звезду Earendel, которая сформировалась почти 13 миллиардов лет назад. Свету звезды понадобилось 12,9 миллиарда лет, чтобы достичь Земли. Американская газета Wall Street Journal пишет, что "установившее рекорд открытие сделано спустя десятилетия после того, как орбитальная обсерватория начала сканировать космос". Описывая характеристики звезды, издание отмечает: "Считается, что звезда примерно в 50 раз массивнее Солнца и в миллионы раз ярче". Газета не обошла вниманием и прозаичность названия открытой звезды: Earendel с древнеанглийского языка переводится как "Утренняя звезда". "Обнаруженный в созвездии Кита рядом со звездой Мира, свет звезды Earendel был испущен примерно через 900 миллионов лет после того, как Вселенная начала свое расширение - после Большого взрыва", - пишет американская газета Washington Post, подчеркивая возраст звезды. Рассуждая о том, что может собой представлять звезда, издание предполагает, что Earendel может быть скоплением нескольких звезд или даже "по своей сути черной дырой – остатком погибшей массивной звезды". Британская газета Guardian, оценивая перспективы будущих наблюдений в космической сфере, пишет, что "запланированные исследования также позволят астрономам измерить яркость и температуру звезды и дать представление о составе самого раннего поколения звезд".



"Крепкий орешек" завершает карьеру - Мировые издания обсуждали новость о завершении карьеры звезды Голливуда Брюса Уиллиса из-за диагностированной у него афазии, влияющей на когнитивные способности. О болезни 67-летнего актера сообщили члены его семьи - жена Эмма Хеминг-Уиллис, пять дочерей и экс-супруга - актриса Деми Мур. Газета Guardian сосредоточилась на продолжительной карьере актера. Издание пишет, что Уиллис прославился благодаря сериалу "Детективное агентство "Лунный свет", а затем "зарекомендовал себя как плодовитая звезда боевиков, известная своей ироничной речью". Помимо серии "Крепкий орешек", он также получил признание за свои роли в таких фильмах, как "Криминальное чтиво", "Пятый элемент" и "Шестое чувство". Кроме того, напоминает издание, Уиллис также занял "значительную нишу" в семейных комедиях, записал три музыкальных альбома и участвовал в многочисленных постановках. Только в 2021 году актер появился в семи фильмах, и в текущем и следующем годах планируется выпустить еще восемь фильмов с участием Уиллиса. Газета New York Times пишет, что болезнь актера "может быть разрушительной для пациентов". По словам эксперта издания, невролога Борны Бонакдарпура, примерно у миллиона людей в США диагностирована афазия, нарушающая способность говорить, читать и писать. Wall Street Journal отмечает, что заболевание может быть вызвано травмой головы, инсультом и другими факторами, однако семья Уиллиса причин не раскрыла. Washington Post пишет, что в связи с известием знаменитости и общественные деятели выразили свои соболезнования и поделились историями и теплыми воспоминаниями, связанными с актером.



Саги Зеленского в парламенте Норвегии – Западные и европейские издания обратили внимание на выступление Владимира Зеленского в норвежском парламенте (стортинге), которое проходило в видеоформате. Как пишет норвежская газета Aftenposten, Зеленский "поблагодарил Норвегию за вооружение и поддержку" Украине в ходе спецоперации РФ. "Выступление президента было встречено бурными овациями переполненного зала стортинга", - подытожила газета. Издание ABCNyheter обратило внимание на то, что Зеленский в ходе выступления обратился к истории: древним скандинавским сагам и освобождению Финнмарка советскими войсками в конце Второй мировой войны. "Зеленский упомянул как саги конунгов, так и освобождение Финнмарка в своей речи перед норвежскими избранными должностными лицами", - подметила газета. Норвежское издание Nettavisen, подчеркивая стремление Зеленского провести параллель между украинской и норвежской историей, пишет: "Он назвал это общим наследием Норвегии и Украины; более того, он указал на первую жену (конунга) Харальда Хардраде – Елизавету Ярославну (дочь киевского князя Ярослава Мудрого)". "Зеленский повторил свой призыв к увеличению поставок вооружений (на Украину – ред.)", - отметила британская газета Guardian. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал целью спецоперации РФ "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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