Дайджест российских СМИ

«Нефть России», 30.05.22, Москва, 09:38



КОММЕРСАНТ



- С грузов дорого возьмут - Правительство утвердило рост железнодорожных тарифов по наиболее чувствительному для грузоотправителей сценарию — на 11% с 1 июня. Также на лето будут отменены льготы для перевозок угля. Повышение не коснется импорта потребительских товаров и внутренних перевозок продовольствия и стройматериалов.



- Бизнес больше не почитают - За последние два месяца на книжном рынке произошли изменения в спросе: продажи книг о бизнесе, инвестициях и саморазвитии упали, а спрос на художественную литературу вырос. Интерес к бизнес-литературе снизился из-за экономической ситуации, считают участники рынка.



- "Все нитки под пассажирские перевозки в Крым из центра России задействованы" - Спрос на железнодорожные перевозки в Крым этим летом резко вырос из-за закрытия аэропортов в регионе. О трудностях и перспективах расширения железнодорожного сообщения с полуостровом "Ъ" рассказал гендиректор ТК "Гранд Сервис Экспресс" (оператор перевозок в Крым) Александр Ганов.



- На Украину ползут гусеничные установки - Мировые лидеры не оставляют попыток содействовать переводу украинского конфликта в переговорное русло. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в понедельник поговорить по телефону с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.



- Сесть негде - "Ъ" изучил возможные причины переполненности следственных изоляторов. Правозащитники и адвокаты жалуются на переполненность российских СИЗО. Наличие этой проблемы на прошлой неделе подтвердила и сама ФСИН: в службе признают, что четверть российских изоляторов испытывают "перелимит" арестантов.



- Островки невелики, но уместиться можно - Правительство из-за ужесточения антироссийских санкций вновь корректирует режим специальных административных районов (САР) — "русских офшоров" в Калининграде и Владивостоке. Внесенные в Госдуму поправки могут открыть доступ к спецадминрайонам для новых иностранных компаний.



- Госуслуги по полной - В начале 2023 года Минэкономики должно запустить автоматизированный мониторинг качества всех государственных и муниципальных услуг. Соответствующее постановление утверждено правительством. Пока контролем охвачено ограниченное число услуг — преимущественно он проводится на основе отзывов граждан.



- Инвестиции с социальной отдачей - К 2030 году в мире будет не хватать 14,5 млн работников здравоохранения и 69 млн учителей, что ухудшит положение прежде всего беднейших слоев населения, пишут эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). В своей работе они призывают развитые страны инвестировать в социальный сектор экономики.



- Граждане выбирают подешевле - Большинство европейских потребителей в последние недели переходят на более дешевую продукцию, следует из данных апрельского опроса компании McKinsey 5 тыс. человек в Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании. Сильнее всего тренд затронул товары для дома — 69% их потребителей перешли на более дешевые бренды.



- В Госдуме открывается левый фронт - КПРФ определит кандидата на мандат экс-депутата Госдумы и лидера московских коммунистов Валерия Рашкина на предстоящей неделе, сообщил "Ъ" источник в столичном горкоме партии. По закону федеральные органы партии могут заменить его любым другим представителем списка КПРФ той же региональной группы.



- Судьи не прислушались к Центризбиркому - Суды Санкт-Петербурга окончательно отказали в частичном пересмотре итогов выборов в Госдуму 2021 года, которого требовал Центризбирком (ЦИК). Речь идет об участках, с которых во время голосования выносили сейф-пакеты с бюллетенями.



- Лидеры России пригодились бы Донбассу - В воскресенье завершился суперфинал четвертого конкурса "Лидеры России". Его победителями в этом году стали 106 человек. Как убедился корреспондент "Ъ", в этом году на конкурсе активно обсуждалась потенциальная работа участников на территориях Донецкой и Луганской народных республик.



- По "Российскому кредиту" заплатили проценты - Хамовнический райсуд Москвы вынес приговор по делу о систематических многомиллиардных хищениях из банка "Российский кредит". От 5,5 до 11 лет лишения свободы получили бывшие сотрудники банка и помогавшие им выводить деньги бизнесмены.



- Следствие пошло от одного банка к другому - Тверской суд Москвы по ходатайству главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве заочно арестовал бывших руководителей московского ООО "УМ-банк" Андрея Шляхового и Якова Гембуха. Оба обвиняются в особо крупном мошенничестве.



- Пилотам не хватило секунды - Как стало известно "Ъ", комиссия Минпромторга, разбиравшаяся в причинах катастрофы опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке, не стала публиковать отчет, поскольку они так и не были названы.



- Все камеры будут в ГОСТе к нам - Правила работы дорожных камер впервые станут обязательными в ГОСТе, разработанном структурами МВД. Документ, выяснил "Ъ", вводит более строгие, чем сегодня, требования к снимкам, иллюстрирующим нарушения ПДД, и доказательной базе для штрафов ГИБДД.



- Газ отдельно, санкции отдельно - Сербия договорилась с Россией о новых поставках российского газа. Сербский президент Александр Вучич назвал условия "исключительно выгодными" для Белграда, заверив, что "сейчас цена газа для Сербии будет в три раза ниже европейской, а зимой — в десять раз ниже".



- Владимир Зеленский наступает на Петра Порошенко - Служба безопасности Украины намерена допросить бывшего секретаря Совбеза Александра Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка и экс-главу МВД Арсена Авакова по делу о госизмене, фигурантом которого выступает экс-президент Петр Порошенко.



- Москва сыграет в карты с Пекином - Власти рассматривают возможность допуска на российский рынок китайских производителей болванок банковских карт со встроенным чипом. В условиях проблем с импортом и недостаточными мощностями единственного отечественного производителя это может решить проблему.



- Утечки возьмут в оборот - Минцифры согласовало законопроект, ужесточающий ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Он предполагает не только введение оборотного штрафа в 1%, но и увеличение его до 3%, если компания попытается скрыть инцидент.



- Крабы замерли у границы - Запрет США на импорт краба из РФ начнет действовать с середины июня, но российские добытчики из-за разрушенной логистики уже столкнулись с трудностями с отгрузкой продукции за границу. На долю США и ЕС приходилась почти половина экспорта краба.



- Аудиторы соображают троих - Небольшие аудиторские фирмы нашли способ остаться на рынке, несмотря на изменившиеся требования по числу аудиторов. Они нанимают сотрудников за небольшую плату для формального присутствия в штате. Профильная саморегулируемая организация (СРО) планирует более строго проверять фирмы.



- Биржа следует за политическим курсом - Объемы биржевых операций с основными валютами вернулись к уровням, предшествовавшим началу спецоперации на Украине, превысив за минувшую неделю 1,5 трлн руб. Активно растут объемы торгов евро, доля которого приближается к 40%.



- Замерзший эфир - На криптовалютном рынке воцарились "медвежьи" настроения. Основные валюты торгуются на многомесячных минимумах, за два месяца ряд из них подешевели в два-три раза. Влияние на рынок оказывают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, общее негативное отношение к индустрии и крах стейблкойна Luna.



- Высокая кухня трудных времен - На фоне сохраняющихся проблем с импортом продуктов рестораторы стали открывать заведения, где количество закупаемых ингредиентов минимально. Так, владельцы Stardogs запустили сеть Est.1993 с хот-догами в более высоком ценовом сегменте, планируя развивать точки по франшизе в том числе в регионах.



- Запасай, или потеряешь - Австрия грозит отобрать у "Газпрома" мощности крупнейшего в стране подземного газового хранилища (ПХГ) в Хайдахе мощностью почти 3 млрд кубометров. Сейчас "Газпром" уже не имеет права пользоваться мощностями ПХГ, поскольку его оператор — одна из структур Gazprom Germania — попал под санкции РФ.



- Туристы следуют за курсом рубля - Россияне, забронировавшие в феврале—марте отдых за рубежом по высокой цене из-за резкого скачка курса доллара и евро, после укрепления рубля аннулируют их в надежде купить новые дешевле. Турбизнес пытается противостоять, не продавая путевки по новым расценкам тем, кто возвращает деньги за прежние брони.



- Виноторговцы повышают градус - На фоне ожидаемого резкого сокращения в РФ импорта алкоголя из-за геополитического и экономического кризиса участники рынка пытаются локализовать выпуск некоторых напитков. Так, Luding Group запустила производство водки и настоек на заводе в подмосковной Коломне, а летом планирует начать розлив джина.



- Управляющие киберрисками - В компаниях резко вырос спрос на курсы по информационной безопасности (ИБ) для руководителей, отмечают организации, оказывающие такие услуги. По их мнению, это связано с подписанным 1 мая указом президента, согласно которому ответственность за кибербезопасность ложится на заместителей руководителей предприятий.



- Индия ищет себе уголь - Растущий дефицит энергетического угля в Индии и усилия правительства по активизации импорта могут помочь экспорту российского угля. На данный момент запасы угля у индийских электростанций упали до восьми дней потребления и без роста импорта могут иссякнуть к июлю.



ВЕДОМОСТИ



- Интерес к ОФЗ может вырасти на фоне падения ставок по депозитам - Банк России 26 мая на внеочередном заседании снизил ключевую ставку на 3 п. п. до 11% годовых и дал недвусмысленный сигнал о возможности снижения ставки на следующем заседании. Свое решение регулятор объяснил необходимостью восстановить кредитование.



- Россия заплатит иностранцам по госдолгу по аналогичной расчетам за газ в рублях схеме - Расчеты с держателями российских еврооблигаций планируется проводить с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях, рассказал "Ведомостям" министр финансов Антон Силуанов.



- К владельцу Sony PlayStation подали коллективный иск на 280 млн рублей - Хорошевский районный суд Москвы 25 мая зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и к московскому офису Sony в связи с ограничением доступа пользователей к системе PlayStation Store.



- Новым лидером ЛДПР стал проработавший с Жириновским почти 30 лет депутат Слуцкий - Голосование по его кандидатуре было безальтернативным. Леонид Слуцкий, который с 1999 г. работает депутатом Госдумы, 27 мая на съезде возглавил ЛДПР после смерти 6 апреля Владимира Жириновского. Он руководил партией 33 года.



- В 2020–2021 гг. на фоне пандемии заболеваемость менингитом и коклюшем снизилась - Заболеваемость коклюшем и генерализованными формами менингита резко сократилась в 2020–2021 гг. по сравнению с показателями допандемийного времени – 2018–2019 гг., следует из данных, подготовленных Росстатом для "Ведомостей".



- Партии начали подготовку к региональным выборам - Партии начали подготовку к осенним выборам. Со 2 июня в субъектах Федерации будут объявлять старт губернаторских кампаний (в 14 регионах) и кампаний по выборам депутатов (в 6 регионах), а с 12-го – кампаний по выборам депутатов региональных столиц (в 11 административных центрах).



- США готовятся поставить Украине дальнобойные ракеты - Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который будут включены реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS М270, сообщило американское издание The New York Times. Аналогичную информацию привел и телеканал CNN.



- Украинская православная церковь на грани раскола - Русская православная церковь (РПЦ) с пониманием относится к решению Украинской православной церкви (УПЦ) от 27 мая объявить о своей независимости. Об этом на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



- Криптовалюту могут разрешить для оплаты внешнеторговых контрактов - Юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) могут разрешить использовать криптовалюту в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности. Такие поправки содержатся в доработанной Минфином версии его законопроекта "О цифровых валютах".



- ЕС пока не смог отказаться даже от морских поставок нефти из России - 29 мая ЕС так и не смог согласовать эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов. Как сообщили вечером воскресенья информагентства со ссылками на источники в Брюсселе, компромисса найти не удалось.



- Чиновники могут отказаться от введения системы ЕГАИС для розничной продажи пива - Правительство России подготовило ко второму чтению поправки в законопроект, предусматривающий введение реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, рассказали несколько представителей компаний, работающих в этой отрасли.



- Механизм блокировок в интернете может стать полностью превентивным - Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина предложила изменить механизм блокировок в интернете, расширив перечень запрещенного контента и сделав сами по себе эти блокировки "превентивными".



- Акционер O1 Properties может достроить апарт-комплекс "Правда" на севере Москвы - Кипрская Yofoura Holding Limited получила в залог 100% долей в ООО "Объединенный издательский дом (ИД) "Медиа-пресса" – девелопере апарт-комплекса "Правда" (60 848 кв. м), который группа ПСН планировала построить на одноименной улице на севере Москвы.



- Бизнес и эксперты рассказали о рисках в новом механизме расчетов за контент - Новый механизм платежей за контент компаниям из недружественных стран, введенный указом президента 27 мая, может нести в себе риски для некоторых категорий правообладателей и для российских лицензиатов.



РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА



- Врачи начали покупать аттестаты - По российским законам, врачи и фармацевты обязаны повышать квалификацию в течение всей карьеры. Для этого создана система непрерывного медицинского образования (НМО). Но в последнее время фактически возник "серый" рынок обучающих мероприятий - врачи могут получить аттестат о пройденном курсе.



- Ипотечные кредиты продолжают дешеветь - После снижения Банком России с пятницы ключевой ставки с 14% до 11% крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок, как это произошло и после аналогичных прошлых решений ЦБ. ВТБ и Сбербанк снижают их до 10,9% с 30 мая. В ближайшее время на два-три процентных пункта собирается снизить ставки Промсвязьбанк.



- В России выросли штрафы для виновников лесных пожаров - Новый закон в десять раз повысил штрафы для виновников лесных пожаров. Соответствующие поправки в КоАП публикует "Российская газета". В частности, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан установлен штраф от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.



- ИНН можно получить на госуслугах - Граждане России теперь смогут вставать на налоговый учет через портал госуслуг. Закон об этом публикует "Российская газета". На данный момент физлица могут подавать заявления на получение индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) в электронной форме через сайт Федеральной налоговой службы (ФНС).



- Уточнены правила рекламы заменителей грудного молока - При рекламе детского питания, предназначенного для младенцев, необходимо будет обязательно напоминать о преимуществах грудного вскармливания ребенка. Соответствующий закон публикует газета. Речь идет о рекламе продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока.



- Регионы смогут брать больше бюджетных кредитов - Общий объем кредитов, которые могут быть выданы регионам для погашения долговых обязательств по региональным и муниципальным ценным бумагам, а также по коммерческим кредитам со сроком погашения в марте-декабре увеличен с 390,7 млрд до 420 млрд рублей.



- Иностранным обладателям прав заплатят в рублях - Новый порядок расчетов касается иностранных правообладателей, которые связаны с недружественными странами, поддержали санкции или дискредитировали ВС РФ, после 23 февраля запретили или ограничили использование своей продукции в России.



- Председателем ЛДПР стал Леонид Слуцкий - На внеочередном съезде ЛДПР был избран новый лидер партии. Им стал глава фракции либерал-демократов в Госдуме, председатель Комитета палаты по международным делам Леонид Слуцкий. Политик, который был единственным кандидатом, после избрания объявил об обновлении стратегии в социальном направлении.



- Михаил Мишустин: Победителей "Лидеров России" уже ждут в правительстве - В Москве объявили победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России". Все они получат главный приз - грант в миллион рублей на обучение и новые карьерные перспективы. Сам премьер-министр Михаил Мишустин приехал агитировать участников.



- Владимир Путин на саммите ЕАЭС рассказал о плюсах интеграции в условиях санкций - Давление недружественных стран - практически агрессия, в таких условиях особенно очевидны преимущества интеграции: она позволяет стать сильнее. Об этом заявил президент России на заседании Высшего Евразийского экономического совета, в котором он принял участие.



- Минфин не поддержал отмену НДФЛ с доходов по ценным бумагам - Минфин не поддержал идею Ассоциации владельцев облигаций (АВО) об освобождении от НДФЛ доходов граждан по облигациям российских эмитентов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо ведомства в адрес АВО.



- Максим Решетников назвал ситуацию в экономике "кризисом спроса" - В России наблюдаются тенденции, характерные для кризиса спроса, считает министр экономического развития Максим Решетников. В настоящий момент у нас в экономике развивается то, что экономисты называют кризисом спроса.



- Порог контроля банковских операций может вырасти - Росфинмониторинг выступает за рассмотрение вопроса корректировки подходов к обязательному контролю исходя из изменений ситуации в экономике и появления новых рисков ПОД/ФТ, а также необходимости оперативного реагирования на указанные риски.



- Антон Силуанов назвал доллар и евро "токсичными фантиками" - Министр финансов Антон Силуанов усомнился в необходимости иметь дело с американской и европейской валютой, назвав их "токсичными фантиками". Об этом он заявил во время выступления с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.



- Шереметьево запустит экспресс до терминалов В и С - С 31 мая пассажиров международного аэропорта Шереметьево, пользующихся аэроэкспрессами, станет одной головной болью меньше. Аэропорт открывает железнодорожное сообщение до терминалов В и С. Прежде аэроэкспрессы ходили лишь до терминалов в южной части аэропорта.



- Для контракта возраст теперь не помеха - "РГ" публикует закон, который отменяет верхнюю возрастную планку при приеме российских и иностранных граждан на военную службу по контракту. Это вызвано тем, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации современной военной техники необходимы спецы-профессионалы.



- Русское географическое общество разработало экологические экспедиции - В экспедициях Русского географического общества в этом году сделан акцент на экологию. Об этом рассказали на заседании медиаклуба РГО в штаб-квартире общества. Самые амбициозные планы связаны с Гавайями. Здесь находятся заброшенная нефтебаза, старая техника, развалины военной базы.



- Оспа обезьян приблизилась к России - "Мы готовим медицинское сообщество. Чтобы оно было насторожено в связи с возможным распространением этого вируса и могло быстро отреагировать", - уточнила Попова. Оспой обезьян заразились жители более 20 стран. Общее число заболевших превысило 300 человек.



- На фронтовой улице на окраине Донецка под обстрелами остался только один житель - Поселок Александровка на окраине Донецка практически вплотную примыкает к другому населенному пункту - к Марьинке, за которую сейчас идут жестокие бои и из которой украинская артиллерия обстреливает столицу ДНР.



- Британия хочет создать альянс из стран, которые не доверяют руководству ЕС - Итальянская газета Corriere Della Sera опубликовала резонансную статью о планах Лондона серьезно изменить политические расклады в Европе. По мнению издания, британский премьер Борис Джонсон намерен создать на континенте в качестве альтернативы ЕС новый политический, экономический и военный альянс.



- В Европе начинают уставать от Украины, но США затягивают конфликт - Всего несколько недель назад на Западе доминировали голоса, требовавшие добиваться стратегического поражения России в конфликте с Украиной, из чего строилась и линия поведения США и их союзников.



ИЗВЕСТИЯ



- Не достаем листочки: педагогам разрешат отказаться от бумажных отчетов - Педагогам в России могут разрешить отказаться от бумажных отчетов, а также запретить нагружать их работой, которая не предусмотрена законодательством. Как выяснили "Известия", Госдума в июне рассмотрит законопроект депутатов и сенаторов "Единой России".



- "Раненого надо эвакуировать на 10-12 км под шквальным огнем противника" - Имя у моего собеседника тибетское, сам он родом из Тувы, а воюет под Авдеевкой в ДНР. Конгару Кылан-оолу 31 год, в Донбасс приехал добровольцем. Единственный тувинец в своем подразделении. Рассказать о нем настоятельно советовали его сослуживцы.



- Ввоз и ныне там: в ЕАЭС могут отменить двойной НДС для маркетплейсов - В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть установлен порог, в пределах которого интернет-магазины будут освобождены от двойного налогообложения, рассказали "Известиям" в Минпромторге. Такая мера обсуждалась на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке.



- Детальный анализ: в РФ начались продажи автозапчастей по параллельному импорту - Онлайн-розница запустила продажи запчастей для автомобилей, мотоциклов и коммерческого транспорта, которые ввезли в РФ без согласия правообладателей. Детали ввозят по параллельному импорту из стран Азии, СНГ и Европы.



- Фикция по вызову: мошенники стали использовать для подмены номера россиян - Мошенники, похищающие средства со счетов граждан, начали использовать новый, вдвойне опасный метод. Для звонков потенциальным жертвам они используют подменные номера обычных граждан. Об этом "Известиям" рассказали эксперты платформы "Мошеловка".



- Выход из напряжения: сохранятся ли научно-образовательные соглашения РФ и США - Минобрнауки совместно с МИДом анализирует возможность прекращения научно-образовательных соглашений РФ и США. Об этом говорится в ответе кабмина на депутатский запрос (есть в распоряжении "Известий").



- Сдельный совет: в РФ хотят отменить налог при продаже жилья для семей с детьми - В России предложили отменить подоходный налог при продаже единственного жилья для семей с несовершеннолетними детьми или если квартира досталась в наследство. Такую инициативу в правительство РФ и Минфин направили крупные риелторские компании.



- "Когда каждый случай пожара будет разобран до конца, тогда коррупции не будет" - Глава Минприроды Александр Козлов — о возгораниях в лесах и работе в условиях санкций. Большинство лесных пожаров 2022 года началось с ландшафтных, то есть пришло в лес извне. Одна из причин этого в том, что во многих регионах сельхозпал до сих пор считается нормальной практикой.



- Не за городами: как союзные войска пробиваются к центру Северодонецка - Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил 29 мая вклинились в линию обороны противника в Северодонецке и заняли в нем плацдарм, с которого продолжают развивать наступление.



- Много бывает: число МСП растет на фоне усиления санкций - На фоне усиления санкционного давления количество малых и средних предприятий с 10 февраля по 10 мая увеличилось на 108 тыс. — до 6 млн, следует из реестра ФНС, который проанализировали "Известия". Однако рост произошел только за счет микропредприятий.



- Нанятость населения: сложно ли россиянам найти работу за рубежом - С февраля по май количество предложений от европейских работодателей для граждан РФ упало на 25–65%. Об этом говорит статистика, предоставленная "Известиям" рекрутинговой компанией Headhunter. В то же время ФРГ упростила выдачу рабочих виз для россиян.



РБК daily



- Дефолтная лазейка - После того как на прошлой неделе власти США не стали продлевать истекшую лицензию, позволявшую Минфину России обслуживать долларовые обязательства перед иностранными инвесторами, западные участники рынка начали отсчет до потенциального дефолта России по внешнему госдолгу.



- Справедливость между 60 и 65 - До введения жестких западных санкций, в период 2018–2021 годов, курс рубля был искусственно занижен за счет действия бюджетного правила (оно приостановлено на 2022 год, в Минфине вырабатывают новые правила). Текущее укрепление рубля позитивно для сдерживания внутренних цен, но негативно влияет на доходы.



- От микросхем до дизелей - После начала военной спецоперации России на Украине США и европейские страны ввели ряд новых санкций против российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Сейчас компании отрасли еще оценивают риски, но уже понятно, что в связи с новыми ограничениями ряд контрактов переносится.



- Откат проката - Текущая загрузка мощностей Магнитогорского металлургического комбината (ММК), подконтрольного Виктору Рашникову, упала более чем на 40% по сравнению с январем—февралем 2022 года. Об этом РБК рассказал представитель компании. По его словам, в июне комбинат планирует выпустить 550 тыс. т стали.



- Половинный отток с половинным возвратом - За первое полугодие этого года из России уедут около 40 тыс. ИТ-специалистов, говорится в исследовании ассоциации компаний — разработчиков программного обеспечения "Руссофт" (в организацию входят 272 компании со штатом более 85 тыс. сотрудников).



