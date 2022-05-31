Дайджест российских СМИ

«Нефть России», 31.05.22, Москва, 08:35



КОММЕРСАНТ



- Руки в бочки - ЕС так и не решился ввести эмбарго на импорт нефти из России, которое обсуждается уже больше месяца. Ключевым препятствием остается позиция Венгрии, которая полностью зависит от российской нефти и не соглашается одобрить эмбарго, если ей не будут даны абсолютные гарантии сохранения поставок. Кроме того, даже Еврокомиссию теперь смущает тот факт, что в случае эмбарго нефтяные доходы бюджета РФ, вероятно, только вырастут из‑за увеличения мировой цены.



- Аршином общим биомерить - Биометрию клиентов, собранную банками для своих целей, планируется директивно импортировать в Единую биометрическую систему (ЕБС), которая имеет статус ГИС. По данным "Ъ", в мае власти уже направили директиву по этому вопросу в несколько крупных госбанков. Для крупнейшего в сегменте Сбербанка готовится отдельное поручение о порядке импорта биометрии в ЕБС.



- Кому меньше всех надо - Дания и Голландия пополнят перечень стран, которые перестанут получать российский газ из‑за отказа платить за него в рублях. Поставки по контрактам с датской энергокомпанией Orsted и голландским газовым трейдером GasTerra могут остановиться с 31 мая. Таким образом, внедрение новой схемы оплаты привело к отказу от российского газа пяти стран ЕС, что сократило контрактный портфель "Газпрома" примерно на 26,5 млрд кубометров в год, или на 13%.



- Российский флот загрузили бумагами - Минтранс предлагает закрепить за отечественными судами перевозку российских экспортных и импортных грузов, сделав исключение лишь для случаев, когда нужного типа флота у судовладельцев нет или он не может вывезти нужные объемы груза в срок. Но и тогда потребуется разовое разрешение Росморречфлота. Эти ограничения министерство планирует распространить до конца 2023 года на нефть и нефтепродукты.



- Директоров допустят к банкротству - Лица, контролирующие должника, смогут участвовать в банкротном деле - в том, что касается их ответственности и размера конкурсной массы. Также они получат право оспаривать судебные акты по этим вопросам. Такие поправки, закрепляющие в законе ранее сформулированные позиции Конституционного и Верховного судов, внесены в Госдуму правительством.



- САРы потянулись к югу - В условиях санкций власти не оставляют попыток повысить привлекательность "русских офшоров" — теперь к процессу подключились и парламентарии. Внесенный ими вчера в Госдуму законопроект распространяет режим специального административного района (САР) на центр "Сириус" — федеральную территорию, расположенную на территории Сочи.



- Рабочие руки протянут из-за рубежа - Без привлечения мигрантов численность рабочей силы в РФ к 2035 году сократится на 3,9 млн человек. К таким выводам на основе демографического прогноза Института демографии Высшей школы экономики пришли их коллеги из Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала.



- Деньги из банки - В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко разработали законопроект о переносе ответственности за утилизацию упаковки с производителей товаров на тех, кто выпускает тару. Возрождение идеи, от реализации которой отказались при создании законодательства о расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) за отходы товаров и упаковки, должно по задумке авторов и части рынка решить проблему администрирования экосбора и прозрачности рынка РОП и увеличить использование вторсырья.



- Праймериз без сюрприzов - Сегодня "Единая Россия" подведет окончательные итоги праймериз - процедуры, влияющей на отбор кандидатов партии на предстоящих региональных и муниципальных выборах. Голосование, которое в этом году проводилось только онлайн, завершилось 29 мая. Как сообщили "Ъ" в пресс-службе партии, конкурс составил 6,5 человека на место, но сюрпризов внутрипартийное голосование не принесло.



- Uber дальше не везет - Экс-кандидат в Госдуму от КПРФ Михаил Лобанов и муниципальный депутат Зюзино Александр Замятин запустили площадку для независимых кандидатов в районные депутаты Москвы "Выдвижение". С ее помощью оппозиционеры собираются противостоять на выборах тем кандидатам, которых поддержит мэрия. Еще одну платформу — "Штаб кандидатов" для "сохранения института независимых муниципальных депутатов" запустила команда экс-"яблочников".



- Если партии укажут - Электорат всех без исключения парламентских партий поддерживает военную операцию на Украине, но некоторые поддерживают менее охотно и предпочли бы избежать ее, если бы такая возможность существовала, выяснили социологи. Самый высокий процент колеблющихся — среди избирателей "Новых людей" (38% против при 57% за), самые убежденные сторонники спецоперации — сторонники ЛДПР и "Единой России" (85% за).



- Бывшего гендиректора Антипинского НПЗ не вернули России - Как стало известно "Ъ", суд итальянского города Бари отказал России в выдаче бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Геннадия Лисовиченко. На родине бизнесмен обвиняется в злоупотреблении полномочиями при заключении невыгодной для предприятия сделки, участии в махинациях с выданными НПЗ кредитами и попытке перед увольнением незаконно выписать себе премию за хорошую работу в размере $10 млн.



- Таможенник взял не тот курс - Вынесен приговор бывшему начальнику Астраханской таможни ФТС Ильдару Саидову. Генерал-майор таможенной службы признан виновным в покровительстве контрабанде и приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 10 млн руб. По версии следствия, генерал дал незаконное разрешение на отправление за границу теплохода, арестованного в рамках административного дела, а также за взятку содействовал беспрепятственному оформлению товаров одной из компаний.



- К сроку приплюсовали ОПС - Тверской суд Москвы вынес постановление о взятии под стражу Кантемира Карамзина (Артур Кокоев), который ранее называл себя юристом. Карамзин сейчас отбывает восьмилетний срок, полученный за покушение на особо крупное мошенничество, дачу взятки и порчу имущества. А теперь ему вменяют в вину создание в 2007 году организованного преступного сообщества (ОПС) с целью незаконной скупки недвижимости ОАО "Военно-строительное управление Москвы".



- Штрафы требуют почтовых расходов - Власти Москвы заключили контракт на 1 млрд руб. с "Почтой России" по доставке "писем счастья" нарушителям ПДД. Данные портала госзакупок свидетельствуют, что большая часть граждан по-прежнему предпочитают получать традиционные почтовые отправления, а не электронные уведомления о штрафах в формате PDF. Вместе с тем, выяснил "Ъ", обстоятельства торопят перевод системы в электронный формат: есть риск, что напечатать миллионы постановлений будет затруднительно.



- Зеленые просят оставить экспертизу экспертам - Более 70 зеленых организаций просят Госдуму отказаться от планов изменить условия общественной экологической экспертизы. Они недовольны законопроектом, который предлагает забрать полномочия на проведение такой экспертизы у общественных объединений и передать их муниципальным и региональным общественным палатам.



- Операции на восточном фонде - Правящая коалиция и оппозиция в Германии после продолжительных споров договорились об условиях выделения в ближайшие пять лет дополнительных €100 млрд на нужды Бундесвера. Столь радикальное наращивание трат на оборону потребует создания специального фонда и изменения конституции страны. С инициативой резкого увеличения военных расходов власти ФРГ выступили на фоне "специальной военной операции" России на Украине, которую они считают угрозой для всей Европы.



- Реджеп Эрдоган почувствовал силу - Турецкая армия готова к новой военной операции в Сирии, сообщают местные СМИ со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара. Однако они дают понять, что решение еще не принято и многое будет зависеть от договоренностей между Москвой и Анкарой. Помимо прочего эксперты обращают внимание на то, что заявления Турции о намерении создать зону безопасности у своих южных границ выглядят как часть торга Анкары с США о будущем расширении НАТО.



- Калининград побережет гигаватты - По данным "Ъ", после остановки экспорта электроэнергии в Литву выработка электростанций в Калининградской области упала сразу на треть год к году. Из-за этого четыре новые ТЭС под управлением "Интер РАО" лишились валютной выручки. Потеря доходов может быть компенсирована за счет потребителей европейской части РФ и Урала. По оценкам "Ъ", нагрузка на них вырастет на 500 млн руб.



- Хлеб печется об упаковке - Хлебопеки просят регуляторов продлить продажу нефасованной продукции сетям после 1 июня, когда истекает эта мера. Она вводилась в апреле из-за критической ситуации с импортом упаковочного материала. Сейчас серьезных проблем с этим у хлебопеков нет, но послабления, по словам участников рынка, позволили снизить оптовые цены и сократить расходы.



- Киберзащита ударила по бюджетам - Каждая пятая компания в России столкнулась с ростом цен на российские решения для кибербезопасности более чем на 20%, выяснили в "Ростелеком-Солар". При этом почти половина заказчиков жалуется на задержки поставок. Участники рынка утверждают, что проблема по большей части на стороне самих клиентов: им не хватает вычислительных мощностей для перехода на российские решения.



- Портфели в блокаде - Банк России на полгода ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, учитываемыми в НРД. По предварительной оценке, речь идет о примерно 14% бумаг, торгуемых на "СПБ Бирже". Эксперты полагают, что мера призвана защитить инвесторов от сделок с "замороженными" активами и серьезного влияния на ликвидность мера не окажет.



- Рубль газует - Продолжения игры на понижение российской валюты, начатое на прошлой неделе, пока не последовало. В понедельник курс доллара на биржевых торгах опускался до 61 руб./$, а курс евро — до 62,5 руб./€. В моменте он был на 6–7 руб. ниже закрытия минувшей пятницы. Российской валюте помогли увеличившиеся очередные платежи зарубежных потребителей газа, а также возросшие цены на нефть.



- Не числом, а задним числом - В Верховный суд РФ (ВС) передан спор по госконтракту, касающийся вопроса о том, в каких случаях можно предъявлять претензии подрядчику уже после принятия работ по договору. Закон допускает такую возможность для госзаказчика, если выявленные в работах недостатки оказались скрытыми. Юристы говорят, что такие споры распространены, а практика в судах по этому поводу пока неоднозначная.



- Лизинг добрался до инвесторов - На фоне снижения ставок на долговом рынке ряд лизинговых компаний в ближайшие дни приступает к размещениям рублевых облигаций. В основном активность коснулась компаний, которые не входят в финансовые группы, с высокой долей публичных заимствований. Средства рассчитывают направить на развитие и освоение новых ниш. Вместе с тем одной из основных проблем является дефицит предоставляемого в лизинг имущества.



- Новостройкам спрос не страшен - К концу 2022 года в Москве по защите персональной информации и Подмосковье стоимость квартир в новостройках и на вторичном рынке может увеличиться на 20–30%, ожидают в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Причина — в подорожании стройматериалов и сбоях в поставках зарубежной спецтехники. Цены не пойдут вниз даже при падении спроса: девелоперы уже сейчас создают дефицит предложения, выводя на рынок меньше новых проектов.



- Данные - двигатель торговли - Ассоциация больших данных (АБД) и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) предложили исключить из новой инициативы по защите персональных данных требование уведомлять Роскомнадзор об их передаче в другие страны. Это требование может привести к затруднению трансграничной торговли, в частности с Китаем, на который приходится до 90% продаж иностранных товаров, опасается бизнес.



- Туристы разошлись по домам - Начавшийся кризис заставил россиян пересмотреть планы на отпуск. Доля тех, кто планировал отдохнуть за рубежом, сократилась втрое. Зато до 70% выросло число россиян, готовых провести отпуск в домашнем регионе. При этом туристы, переориентировавшиеся на внутренний рынок, выбирают межрегиональные поездки на поезде и автомобиле. В результате увеличивается спрос на экскурсионные направления и снижается интерес к курортам.



- Бизнес полюбил тишину - Владельцы ресторанов, кафе и магазинов все чаще предпочитают не покупать для своих заведений каталоги популярной иностранной музыки, заметили в сервисе Cubic Music. Такие каталоги требуют регулярных лицензионных выплат, а многие владельцы считают, что на фоне ухода из России лейблов-мейджоров отчисления за музыку можно вовсе не переводить. Впрочем, в Российском авторском обществе (РАО) пока не наблюдают снижения лицензионных отчислений в потребительском сегменте.



ВЕДОМОСТИ



- Киев использовал против России новый принцип кибератак - После начала СВО на Украине российские интернет-ресурсы вынуждены были противодействовать не только привычным DDoS-атакам, но злоумышленникам, использовавшим технологию BGP Hijacking. Об этом "Ведомостям" рассказал гендиректор и сооснователь компании – разработчика решений в области информационной безопасности StormWall Рамиль Хантимиров.



- Объем складов, предлагаемых в субаренду с начала года, вырос в 3,5 раза - Объем складских площадей, предлагаемых в субаренду в логопарках в Московском регионе, за пять месяцев увеличился со 101 000 до 365 000 кв. м, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank Russia. Схожие цифры приводит и директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко.



- Российские регионы выделяют силы на помощь муниципалитетами Донбасса - Главы российских регионов определяют помощь, которую их субъекты будут оказывать в рамках шефства над муниципалитетами Донбасса. О запуске этого процесса по решению президента 19 мая заявлял первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, курирующий ДНР и ЛНР со стороны Кремля.



- Адвокатам разрешили проходить в полицию с телефонами - Конституционный суд (КС) признал не соответствующим Основному закону запрет на проход адвокатов с телефонами в отделения полиции. Свое решение КС вынес по жалобе адвоката из Саратова Ивана Фролова. Защитник трижды (в октябре 2019 г., январе и феврале 2020 г.) не смог попасть в ГУ МВД по Саратовской области с телефоном.



- Компенсации для выигравших в ЕСПЧ россиян будут выплачиваться в рублях - Законопроект об отказе России от исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если они были приняты после 16 марта (даты исключения России из Совета Европы), Госдума может принять уже на следующей неделе, сказал "Ведомостям" собеседник в Охотном Ряду. В первом чтении он был одобрен 17 мая.



- Китайские ВВС вошли в зону ПВО Тайваня в беспрецедентном количестве - 30 мая 30 боевых самолетов ВВС Народно–освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщило в своем Twitter министерство национальной обороны Китайской республики (официальное название Тайваня).



- Российские вузы готовятся к уходу из Болонского пространства - Минобрнауки не планирует "ломать через колено" существующую в России систему образования ради отказа от Болонского процесса, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев 30 мая на заседании совета ректоров творческих вузов. Оно прошло в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.



- Заявка от 10 млрд: эксперты оценили пересмотр условий инвестстимулов для мегапроектов - Минэкономразвития анонсировало перезапуск механизма защиты и поощрения капиталовложений – поправки в закон, регламентирующий работу этого инструмента, будут рассмотрены в правительстве в этот четверг. Ведомство рассчитывает рассмотреть пакет документов в весеннюю сессию Госдумы, сообщил 30 мая, в понедельник, замминистра экономического развития Мурат Керефов на заседании комиссии Госсовета по инвестициям.



- Правительство ввело квоты на экспорт металлолома - Правительство России ввело квоты на экспорт металлолома и отходов черных металлов, постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила 30 мая пресс-служба правительства. Ограничения установлены на два месяца – с 1 июня по 31 июля 2022 г. При суммарном экспорте за этот период за пределы ЕАЭС до 540 000 т пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за 1 т (т. е. останется такой же, какая уже действует с 1 января 2022 г.)



- Россия в мае нарастила добычу нефти впервые с начала СВО - В мае 2022 г. среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась на 1% к апрелю до 1,39 млн т (около 10,17 млн баррелей.В марте и апреле наблюдалось падение добычи к предыдущему месяцу на 0,5% и 8,8% соответственно. Причиной стали, как писали "Ведомости", беспрецедентные антироссийские санкции и возникшие ограничения экспортных поставок из-за начала СВО.



- Французский бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus отказался от поставок в Россию - О том, что Jacquemus, созданный французским модельером Симоном Жакмю, решил отказаться от поставок своей продукции в Россию, рассказали два его местных партнера. Об этом также знает один из консультантов, работавших с компанией. Это личное решение Жакмю, оно связано в том числе со спецоперацией России на Украине, объясняет один из собеседников "Ведомостей".



- Mediascope назвал самые популярные мобильные игры у россиян - 69% россиян в возрасте от 12 до 64 лет хотя бы иногда играют в игры на различных устройствах, при этом регулярно это делают 55%, следует из данных отчета Mediascope (есть в распоряжении "Ведомостей"). Там же указано, что чаще всего россияне играют в игры на смартфонах – 42%, при этом на персональные компьютеры (ПК) приходится лишь 33%, а на приставки – 9%.



- "Роснефть" заплатит более 440 млрд рублей дивидендов за 2021 год - Совет директоров "Роснефти" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов в размере 23 руб. 63 коп. на одну обыкновенную акцию, что позволит направить на выплаты 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщила компания 30 мая. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по данным на 11 июля 2022 года.



- Как российский бизнес замещает СУБД Oracle и Microsoft - Решение компаний Oracle и Microsoft свернуть бизнес в России после начала спецоперации в Украине затронуло еще более широкий круг компаний, нежели уход разработчика учетно-управленческих (ERP) систем SAP. Oracle и Microsoft – создатели популярных систем управления базами данных (СУБД), а базы данных о продажах, продуктах, закупаемом сырье, сотрудниках, клиентах, транзакциях есть практически в каждой компании.



- ЦБ ограничил торги иностранными акциями - Банк России с 30 мая ограничил торги иностранными ценными бумагами, из-за того, что международная расчетно-клиринговая компания Euroclear приостановила обслуживание счета Национального расчетного депозитария (НРД). Последнее событие сделало невозможным совершение расчетов по ряду иностранных ценных бумаг на СПб бирже, принадлежащих российским инвесторам.



РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА



- Мартышки и очки - Сравнительно недавно, в пору ковидной пандемии, летала в Адлер. Там в НИИ медицинской приматологии стала свидетелем почти фантастического эксперимента. Мультимедийная команда российских ученых, медиков, руководимая академиками Андреем Каприным и Владимиром Порхановым, впервые в мире опробовали на приматах новый уникальный метод спасения людей от злокачественных опухолей мозга.



- Единства больше нет - Споры вокруг российской нефти, замороженных активов РФ, а также украинского зерна — три столпа, на которых проходит стартовавший накануне внеплановый саммит Евросоюза в Брюсселе. Проще говоря, лидеры ЕС ломают головы над тем, как согревать и чем кормить своих граждан предстоящей зимой, выполнять обещания о помощи Киеву и при всем этом не уступать в экономической войне, объявленной России из-за конфликта на Украине.



- Тремя этажами выше - За последние пять лет дома, возводимые профессиональными застройщиками, стали в среднем на три этажа выше. Число домов в один-три этажа тоже растет, но их строит в основном население своими руками. Средняя высота домов, которые возводят строительные компании, по данным портала ЕРЗ.РФ, сейчас составляет 13,5 этажа из расчета на дом и 18,9 этажа из расчета на квадратный метр жилья.



- Семя не ждет - Херсонская область начала экспорт зерна в Россию и обсуждает возможности экспорта подсолнечника. Недопоставки на мировой рынок украинского и российского зерна из-за санкций усугубляют проблему продовольственного кризиса. Впрочем, у России на этом фоне открываются новые перспективы — "лишнее" зерно можно переработать в муку или крахмалы, заместить импорт и заработать на их экспорте.



- Водитель недоученный - МВД предложило изменить порядок получения права управления на различные транспортные средства. Соответствующий законопроект внесен в рабочую группу по безопасности дорожного движения аналитического центра правительства России по регуляторной гильотине. Рабочая группа проект поддержала. Главная новация этого документа в том, что водитель, желающий получить право управления автобусом, сначала должен получить права категории "В" или "С" и отъездить с ними год на легковом автомобиле.



- Строго по инструкции - Конституционный суд РФ разъяснил правила использования мобильных телефонов для адвокатов, которым приходятся общаться со своими доверителями в полиции. Положения статьи 13 Закона "О полиции", которые позволяют в том числе требовать от граждан соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых полицией объектах, не противоречат Основному Закону страны.



- Индекс лета - С 1 июня на 10% вырастут минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и страховые пенсии неработающих пенсионеров. Необходимое постановление правительства подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Индексация отразится на доходах более 50 миллионов граждан. Всего на эти цели в федеральном бюджете правительство предусмотрело почти 510 миллиардов рублей.



- Рублю поддали газа - Расчеты с зарубежными инвесторами в российские еврооблигации будут проводиться по аналогии с платежами за поставки российского газа, следует из заявления министра финансов РФ Антона Силуанова. Дефакто с держателями российских евробондов будет налажено прямое взаимодействие, без участия зарубежной платежной инфраструктуры. "Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению (покупателя газа) меняется на рубли и таким образом происходит расчет".



- Ключи к выборам - Предварительное голосование "Единой России" завершилось. Оно проходило в онлайн-формате с 23 по 29 мая. Окончательные итоги будут объявлены сегодня. Победители праймериз будут представлять "Единую Россию" на сентябрьских региональных выборах. В воскресенье в офисе партии прошла процедура соединения ключей шифрования и начался подсчет голосов.



- Все потери украинской армии запад не возместит - Вчера российское военное ведомство распространило кадры уничтожения огневой позиции итальянских 155-мм буксируемых гаубиц FH70. Их доставили на Украину в рамках западной помощи киевскому режиму. Но долго работать на поле боя этим артиллерийским установкам, как видим, не пришлось. Видеоролик совсем короткий - буквально несколько секунд.



- Универсальный вертолет и ночью видит - В рамках специальной военной операции на Украине активно и очень результативно работает многофункционально-транспортный вертолет Ми-8 АМТШ. Минобороны России опубликовало кадры работы по сопровождению этими машинами и прикрытию с воздуха железнодорожного состава, доставляющего материальные средства в зону специальной военной операции.



- В пекло без подготовки - Минобороны России показало очередной видеосюжет с допросом пленных украинских военнослужащих. По рассказам солдат ВСУ, их бросают в бой, вообще не проводя подготовки. Кидают, что называется, на убой. Владислав Бовейчук, военнослужащий 14-го танкового батальона, рассказывает, что он служил во взводе технического обеспечения в Днепропетровске.



- Улица героев - Министерство обороны РФ продолжает рассказывать о военнослужащих, которые проявили мужество и профессионализм в ходе специальной военной операции на Украине. Командир полка, майор Дмитрий Михайлов, командовал своей частью во время наступательной операции на один из населенных пунктов, в котором находилась крупная группировка украинских националистов.



- Перевозчики загрузились - Грузовые тарифы РЖД с 1 июня будут проиндексированы на 11%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала в соответствии с распоряжением правительства приказ о дополнительной индексации тарифов на железнодорожные грузовые перевозки. Кроме того, правительство на летний период отменило льготы для экспорта каменного угля.



- Трубная рокировка - Остановить "Северный поток-1", чтобы весь российский газ, поставляемый в Европу, шел транзитом через Украину, предложил гендиректор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Соответствующее письмо было отправлено в министерство экономики ФРГ и Федеральное сетевое агентство (немецкий регулятор), поскольку решение об остановке работы газопровода через Балтику может принять только Германия.



- Возьмут под надзор - Общероссийский народный фронт совместно с аппаратом Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка подготовили законопроект, усиливающий надзор за педофилами. Совратителей могут обязать пожизненно носить электронные браслеты для контроля. А доступ в Сеть для педофилов будет закрыт. Так как в Сети они часто ведут свою мерзкую охоту.



- Чипы вживляют в экономику - Правительство готовит программу масштабного финансирования микроэлектронной промышленности и дизайн-центров микроэлектроники. Общий размер финансирования составит около 3,5 трлн рублей. По мнению экспертов, предложенные меры поддержки способны создать необходимые условия для достижения к 2030 году задач по серийному выпуску современных компонентов.



- Плохой слуга - Cериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, не оправдал возложенных на него надежд на Апеннинах. В среднем им заинтересовалось лишь 2,3 процента местной аудитории. Сериал был снят студией "Квартал 95". Первые его показы на украинском телеканале "1+1" стали абсолютным лидером телерейтинга в 2015 и 2019 годах.



- Десерт для да Винчи - Несколько сотен туристов, плотной толпой сгрудившихся в специальном зале Лувра, что отведен для одной-единственной картины — знаменитейшей "Моны Лизы", стали невольными свидетелями нападения на этот шедевр кисти Леонардо да Винчи. Пожилая дама в инвалидной коляске, воспользовавшись тем, что для этой категории посетителей перед картиной устроен специальный коридор, отделяющий их от прочей публики, вдруг как по волшебству поднялась в полный рост.



- Германия экономит даже на спарже - Немецкий бизнес все еще надеется на небольшой рост в этом году, по крайней мере при условии, что не прервутся поставки газа из России. Но в целом настроения в Германии становятся все более пессимистичными. На скорое окончание экономического кризиса уже мало кто надеется — обычные граждане начинают все больше экономить и готовятся к снижению уровня жизни.



- Требуется сэнсэй - В японских государственных школах наблюдается острый дефицит учителей. По официальным данным, местным образовательным учреждениям не хватает в общей сложности около 2,5 тысячи педагогов. Больше всего потребность в преподавателях ощущается в начальных и средних классах. Одной из главных причин сложившейся ситуации в прессе называют нежелание молодежи устраиваться на вакантные должности в школы.



- Спьяну не запрягай - Суд в Вологодской области лишил прав гражданина, выехавшего в пьяном виде на общую дорогу на мотобуксировщике — так называемой мотособаке. Особенность такого средства передвижения в том, что на нем не ездят — его запрягают. Например, в сани. Для желающих выпить и прокатиться с ветерком (максимальная скорость мотособаки — 20 километров в час) это плохая новость.



- Неделимая квартира - Очень распространенную житейскую ситуацию изучил Верховный суд РФ, когда приступил к разбору проблемы нескольких собственников одной маленькой квартиры. В таких жилищных условиях тяжело жить даже близким людям, что уж говорить о чужих. Чаще всего такие сособственники одного небольшого жилья, если не могут сосуществовать вместе, идут в суд и пытаются решить вопрос о праве пользования жилым помещением.



- Тайный приказ отменяется - Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил повысить защищенность граждан при взыскании с них долгов по ускоренной процедуре — судебным приказом. Самое главное: приказ не должен быть тайным. Напомним, процедура судебного приказа подразумевает очень простую схему: взыскатель приносит заявление, прикладывает документы, и суд тут же выписывает приказ, что такой-то и такой-то обязан заплатить.



- Не первая встречная - Впервые в России нарушителя, лишенного прав за выезд на встречку, привлекли к уголовной ответственности за еще одно такое же нарушение. Пресненский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего Чынгыза Султашова. Он стал первым в истории отечественного права осужденным по ч. 1 ст. 264.2 УК РФ - за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами



- Чья хата с краю - Жители Омской области, чьи дома сгорели дотла во время пожаров в майские праздники, рискуют остаться без компенсационных денежных выплат. Они положены только тем, кто потерял в огне единственное жилье. Корреспондент "РГ" разбирался в ситуации. Аня Степанова из Называевска уже почти месяц оббивает пороги всех инстанций, чтобы "выбить" хоть какую-то помощь.



- Паводок разбушевался - В Амурской области в минувшие выходные из-за сильных дождей начался подъем воды в реках Усетали, Горчаки и Кутичи Магдагачинского района и на реке Правый Уркан Зейского района. В результате были подтоплены автомобильные дороги и нарушено сообщение с несколькими населенными пунктами. О том, что с 28 по 30 мая на территории Приамурья ожидаются сильные ливни и результатом этого могут стать повышение уровня воды в водоемах и подтопления, Амурский центр гидрометеорологической службы предупредил заранее.



- На своих и чужих не делят - Супруги Тарарощенко, эвакуированные из Мариуполя в Пензу, прошли курс лечения в местном госпитале для ветеранов войн. Оттуда они направились в Пензенский дом ветеранов. Из-за тяжелых недугов пожилые супруги не могут передвигаться самостоятельно. Они были приятно удивлены, получив от волонтеров штаба "Мы вместе" кресло-коляску и ходунки на колесах.



- "Силант" грязи не боится - Выпуск грузовиков для бездорожья под брендом "Силант" начался в Чувашии — на Чебоксарском заводе силовых агрегатов ("ЧЗСА"). Он прошел все государственные технические испытания в самых суровых климатических условиях. Все вездеходы "Силант" имеют повышенную функциональность и могут использоваться как коммунально-уборочная машина, автомобиль для доставки оперативных бригад, пожарный лесопатрульный комплекс, бурильно-крановая машина и т.д.



- На вылет - В Волгограде состоялось долгожданное для большинства футбольных болельщиков города событие: несменяемого генерального директора "Ротора" последних лет Андрея Рекечинского уволили. Согласно официальной информации, спортивный чиновник "покинул свой пост по решению учредителя" (им является комитет физической культуры обладминистрации). Именно при Рекечинском клуб впервые за 16 лет вернулся в премьер-лигу.



- Разведет краями - В Петербурге создали собственную систему предупреждения столкновения самолетов в воздухе (СПСВ). Об этом сообщили в Санкт-Петербургском институте авиационного приборостроения "Навигатор". Это первая отечественная система, аналогов которой нет в мире, может быть использована на всех типах самолетов: Ил-96, Sukhoi Superjet 100, Ил-14, МС-21. Она транслирует сигнал прямо на автопилот окружающих воздушных судов, предупреждая о возможном столкновении.



- Невский транзит - На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который пройдет 15 — 18 июня, представят обновленный "Метеор 120Р" — скоростной корабль на подводных крыльях — потомок известного на весь мир одноименного советского судна. "Метеоры" строит Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) имени Ростислава Алексеева, верфи которого расположены в Чкаловском районе Нижегородской области.



- Медикаменты для коммуны – Недавно "РГ" рассказывала о мариупольском докторе Сергее Савицком, который проводил врачебный прием прямо на улице возле входа в разбитую обстрелами поликлинику № 4. Сергей Петрович — педиатр, но посильную помощь он оказывал и взрослым, и детям, и во время обстрелов, и после того, как отгремели бои, а город начал приходить в себя.



- Игра на выживание - Аферисты принуждали людей по заниженной стоимости продавать принадлежащие им доли в столичных квартирах. Затем квартиры выставлялись на торги, но перед этим предлагалось соседям выкупить долю уже по завышенной рыночной цене. Смысл схемы понятен — разницу преступники клали себе в карман. Таких мошенников в народе называют "выживальщиками", а в полиции — "долевыми рейдерами".



- Удачный приговор - Химкинский городской суд в понедельник поставил точку в деле о мошенничестве с коммуникациями в коттеджном поселке, следствие и суд по которому длились более 4 лет. Уникальность дела в том, что оно может стать прецедентным не только для Московской области, и для всей страны. Речь идет о защите прав десятков и даже сотен тысяч жителей домов в загородных поселках.



- Постили фейки об армии - Столичный суд разъяснил причину блокировки сайта телеканала "Дождь", который ранее был признан в России СМИ-иноагентом и внесен в соответствующий список минюста. Согласно тексту мотивировочной части решения по иску, "Дождь" распространял недостоверную информацию о потерях Российской армии во время специальной операции на Украине и жертвах среди мирного населения.



- Сгрести хлам - На 70%, по данным Лиги безопасного интернета, выросло число негативной информации в Сети с начала специальной военной операции на Украине. "Лидеры" — фейки, сцены насилия, порноролики, унижения в треш-стримах и ЛГБТ-тематика. До 80% этот мусор загрязняет соцсети, в том числе детскую и подростковую интернет-среду. Идею блокировать эту грязь, не дожидаясь решения суда, предлагают Лига безопасного интернета и СПЧ.



- Первая смена - У сирот из Мариуполя и Донецка летние каникулы начались неожиданно. В конце учебного года их из обстрелов успела вывезти Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова. Помог ей в этом благородном и рискованном деле Следственный комитет РФ. Ребят привезли на отдых и лечение в один из подмосковных пансионатов, где они пробудут первую лагерную смену - 21 день.



- Места встречи - Мостов в нашей столице более 450, это на полсотни меньше, чем в итальянском городе-музее Венеции. Поскольку Москва-река протянулась на 80 километров в черте города, столичные архитекторы и строители соединяют ее берега не только для движения автомобилей, но и для интересных веломаршрутов и удобных пеших прогулок.



- По московским стандартам - Выдающийся советский журналист Анатолий Аграновский в свое время удивлялся, почему строители в нашей стране большую часть объектов сдают в конце года. Если бы был пятый квартал, то наверняка сдавали бы еще позже, иронизировал он. Столичному стройкомплексу пятый квартал не нужен, вполне хватает имеющихся четырех.



- Квартира моей мечты - Новый дом, построенный по реновации по адресу: Тайнинская улица, дом 13, корпус 1, постепенно наполняется жильцами. Перед майскими праздниками сюда вселилась семья Хлебниковых — Александр, Анастасия, их маленький сын Артур и собачка Персик. Новоселы не нарадуются на новую квартиру, в которой есть все для комфортной жизни. О переезде в новый дом Хлебниковы мечтали пять лет, с того момента, когда впервые услышали о программе реновации.



- Под древом жизни - В Северном округе столицы завершается строительство детской поликлиники. Чтобы не было очередей в единственной районной поликлинике, решено ее усилить дополнительным филиалом. Какой будет новая районная поликлиника, узнали корреспонденты "РГ", побывав на объекте. Новую четырехэтажную детскую поликлинику возводят на Вятской улице, владение 37—39, рядом с ней почти стена к стене расположена большая городская больница № 24.



- Заплыв в формате 3D - Крупнейший в столичном районе Некрасовка спортивный комплекс готов более чем на 60 процентов, и работы по его возведению активно продолжаются, рассказал "РГ" глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Сдать арену, которая вместит в себя каток, бассейн, скалолазный центр и многое другое, планируется до конца года. Что еще появится под крышей этого центра и какие еще уникальные спортивные объекты строятся в Москве?



- Распускаются ветки - У московского метро две отличительные черты — постоянное стремление к развитию и индивидуальное оформление каждой станции. Тем, кто в этом сомневается, советую познакомиться с проектом Бирюлевской линии или подождать, когда откроется станция "Яхромская". Бирюлевская ветка метро будет обслуживать районы на юге столицы, а в перспективе — и в Новой Москве.



- Москвичам вернут речные берега - Более 10 тысяч гектаров на берегах Москвы-реки занято речными портами, доками, неработающими заводами и фабриками или вовсе пустырями. В ближайшие годы эту драгоценную землю вернут горожанам и гостям столицы. Москва-река должна стать главной транспортной магистралью мегаполиса, парадной улицей города. И эта работа уже ведется.



- Бассейн прилагается - Некрасовка сегодня - один из самых быстрорастущих и динамичных районов Москвы. Новые высотные жилые комплексы, социальная и транспортная инфраструктура, объекты торговли и спорта растут здесь рекордными темпами, а население постоянно увеличивается. И один из главных вопросов новоселов — куда отдать детей?



- Ключи от будущего - Юго-Запад — один из самых зеленых и дорогих округов Москвы — становится центром программы реновации. Программа строительства доступного и комфортного жилья вместо старых пятиэтажек приходит в Зюзино, где местным жителям уже начали вручать ключи от новых современных квартир. "В общей сложности в Зюзине квартиры получат жители 182 сносимых домов", — рассказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.



- От Кремля до МКАД - В Москве завершается формирование дорожно-транспортного каркаса города, основанного на реконструкции МКАД, сооружении рокад, скоростных диаметров и новых линий метрополитена. За последние десять лет построено более 1100 километров новых дорог — это около 20 процентов от существующей улично-дорожной сети. Сооружено более 330 мостов, эстакад, тоннелей.



ИЗВЕСТИЯ



- Пустые совещания - Обсуждение нефтяного эмбарго следует снять с повестки саммита Евросоюза. Об этом "Известиям" заявили в Европарламенте, отметив, что переговоры на эту тему показывают лишь разобщённость объединения. 30 мая постпредам ЕС не удалось согласовать даже облегчённый вариант нефтяного бойкота России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в преддверии встречи лидеров стран союза выразила надежду, что Брюсселю удастся согласовать шестой пакет санкций, пусть и не в этот раз.



- Аты-боты - В российских соцсетях фиксируется значительное снижение количества фейков о специальной военной операции на Украине. Доля антироссийского контента в мае по сравнению с апрелем уменьшилась в пять раз, сообщили "Известиям" в Центре исследований легитимности и политического протеста по итогам мониторинга блогосферы. Тенденция объясняется моральной усталостью аудитории, снижением финансирования "фабрик троллей", стремительным изменением законодательства и усилением контроля со стороны силовиков, отмечают эксперты.



- Выгодное приложение - Отечественные магазины приложений RuStore и NashStore привлекут разработчиков низкой комиссией за продажу программ и опций — она будет менее 15%, сказали "Известиям" их создатели. Для сравнения: сбор в App Store в первый год составляет 30%, а далее 15%. Эксперты назвали такие условия привлекательными, но заметили, что на доработку и раскрутку площадок понадобится время.



- Ремонтные заботы - Энергетики ищут новых поставщиков запчастей для подготовки к будущему отопительному сезону. Такую рекомендацию компаниям дали в Минэнерго, рассказали "Известиям" в ведомстве. Ранее энергетики столкнулись с нехваткой запчастей, что помешало им провести запланированные ремонтные работы. В мае было выявлено минимум 20 таких случаев, следует из протокола совещания у замглавы Минэнерго Евгения Грабчака от 16 мая.



- Санкционные преграды - Россия может экспортировать существенные объёмы удобрений и продовольствия при условии снятия санкций. Об этом Владимир Путин сказал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану во время телефонного разговора, который состоялся 30 мая. Одной из основных тем беседы двух лидеров стало обсуждение ситуации на Украине. В частности, президенты остановились на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Чёрном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях.



- "Сдвинешь противотанковую, а под ней противопехотная" - Войска Луганской народной республики при огневой поддержке ВС России, продолжая наступление, вошли в жилые кварталы Северодонецка. Кольцо окружения вокруг Лисичанско-Северодонецкой агломерации должно скоро замкнуться. "Известия" побывали в подразделениях ЛНР, действующих на линии соприкосновения с противником.



- Выходили на берег – В Донецкой народной республике 30 мая сообщили об освобождении сёл Диброва и Старый Караван. В Луганской народной республике продолжаются бои в городских кварталах Северодонецка. Эксперты отмечают, что российские войска вышли на рубеж реки Северский Донец на протяжении десятков километров и угрожают её форсированием. ВС РФ продолжают удары по скоплению украинских войск.



- Каждый при своём - Первый за 17 лет визит верховного комиссара ООН по правам человека в Китай так и не поставил точку в вопросе о том, что в реальности происходит в Синьцзяне. По итогам поездки Мишель Бачелет не обнаружила лагерей заключения, в которых, как не первый год утверждают на Западе, содержится более миллиона уйгуров, хотя и признала, что не смогла оценить весь масштаб "центров профессионального образования и подготовки", как их именуют в Пекине.



- Ключевая правка - Вслед за внеплановым снижением ключевой ставки ЦБ до 11% страховые компании планируют уменьшить гарантированную доходность в полисах страхования жизни, выяснили "Известия". По экспертным оценкам, она не будет превышать 10% годовых, хотя сейчас отдельные компании предлагают полисы с гарантированной прибылью 20% и выше. Кроме того, обновляются продукты по страховке жизни: в них чаще включают риск потери работы и другие сервисы, чтобы повысить их привлекательность на фоне кризиса.



- Судебная поддержка - Более сотни частных инвесторов готовятся судиться с брокерскими организациями, узнали "Известия", изучив сообщения в профильных Telegram-чатах. Первые иски могут подать уже в конце лета, а их суммы способны превысить 10 млн рублей. Большинство проблемных кейсов касается ВТБ, Альфа-банка и Россельхозбанка. Массовые иски должны спровоцировать профучастников решить проблему в досудебном порядке, считают опрошенные "Известиями" юристы, однако выиграть процесс больше шансов у кредитных организаций, чем у граждан.



- Задеть за жилое – В России хотят расширить льготную ипотеку на апартаменты. Такое предложение содержится в проекте резолюции заседания рабочей группы "Строительство, урбанистика и ЖКХ" экспертного совета при правительстве РФ. С документом ознакомились "Известия". Инициативу планируют направить в кабмин. Эксперты полагают, что мера положительно скажется на отрасли, но прежде стоит решить вопрос с правовым статусом апартаментов.



- К системе подход - Туроператоров накажут штрафами за неправильное оформление туров в единой информационной системе "Электронная путёвка". В частности — за внесение туда недостоверной или неполной информации. Как выяснили "Известия", такой законопроект депутатов "Единой России" Госдума может принять в июне. Документом предлагается внести поправки в КоАП со штрафами от 50 до 100 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн для юрлиц.



- Звуковой дефект - Российские пользователи беспроводных наушников сообщают о сбоях в работе устройств: они глохнут, звук в них прерывается и т.п. В наличии проблемы убедились "Известия". Эксперты также знают о ней и связывают ситуацию с тем, что Wi-Fi- и Bluetooth-девайсов, работающих в диапазоне 2,4 ГГц, в РФ стало слишком много и они начали глушить друг друга. Проблема глобальна — помехам могут быть подвержены умные колонки, Wi-Fi-роутеры и даже дроны, утверждают они.



- По балльному месту - В мессенджере Telegram накануне сдачи школьниками ОГЭ и ЕГЭ появилось не менее 30 крупных мошеннических каналов, торгующих поддельными вопросами и ответами экзаменов. На них в совокупности подписано более 1,5 млн человек. В среднем за свой товар аферисты просят 1–2 тыс. рублей. Но правильные вопросы и ответы хранятся в защищённой информационной среде, ни в 2022-м, ни ранее не выявлено случаев их утечки, а значит, клиенты Telegram-каналов получат или фальшивку, или пустышку, уверены эксперты по информационной безопасности.



