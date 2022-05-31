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NCOC приостановила добычу нефти на месторождении Кашаган в связи с ремонтом

Иностранные компании
«Нефть России», 01.06.22, Москва, 08:35    В частности, его целью является реализация мер по обеспечению целостности и безопасности системы добычи , обязательных мероприятий и инспекций, установленных нормативными правовыми актами Казахстана
 
Оператор проекта добычи нефти на месторождении Кашаган в Казахстане компания NCOC (North Caspian Operating Company) приостановила производственные работы в связи с плановым ремонтом с 1 июня на 45 дней. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.
 
"С 1 июня компания NCOC останавливает свои производственные объекты на морском и наземном комплексе месторождения Кашаган на планово-предупредительный ремонт. Планово-предупредительный ремонт представляет собой одно из наиболее важных мероприятий и предполагает полную остановку производства на короткий период времени один раз в несколько лет для проведения ремонтных работ, предписываемых нормативными требованиями и производственными нуждами", - говорится в сообщении.
 
Отмечено, что целью планово-предупредительного ремонта производственных объектов месторождения Кашаган является реализация мер по обеспечению целостности и безопасности системы добычи, обязательных мероприятий и инспекций, установленных нормативными правовыми актами Казахстана, а также выполнение ряда работ и проектов для оптимизации и дальнейшего повышения производительности и надежности системы добычи. "Масштабные работы, объемом более 2 млн человеко-часов планируется выполнить в течение 45 дней", - пояснили в пресс-службе.
 
Месторождение Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы, по оценкам экспертов, составляют от 9 до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569940/

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NCOC приостановила добычу нефти на месторождении Кашаган в связи с ремонтом

«Нефть России», 01.06.22, Москва, 08:35   В частности, его целью является реализация мер по обеспечению целостности и безопасности системы добычи , обязательных мероприятий и инспекций, установленных нормативными правовыми актами Казахстана
 
Оператор проекта добычи нефти на месторождении Кашаган в Казахстане компания NCOC (North Caspian Operating Company) приостановила производственные работы в связи с плановым ремонтом с 1 июня на 45 дней. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.
 
"С 1 июня компания NCOC останавливает свои производственные объекты на морском и наземном комплексе месторождения Кашаган на планово-предупредительный ремонт. Планово-предупредительный ремонт представляет собой одно из наиболее важных мероприятий и предполагает полную остановку производства на короткий период времени один раз в несколько лет для проведения ремонтных работ, предписываемых нормативными требованиями и производственными нуждами", - говорится в сообщении.
 
Отмечено, что целью планово-предупредительного ремонта производственных объектов месторождения Кашаган является реализация мер по обеспечению целостности и безопасности системы добычи, обязательных мероприятий и инспекций, установленных нормативными правовыми актами Казахстана, а также выполнение ряда работ и проектов для оптимизации и дальнейшего повышения производительности и надежности системы добычи. "Масштабные работы, объемом более 2 млн человеко-часов планируется выполнить в течение 45 дней", - пояснили в пресс-службе.
 
Месторождение Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы, по оценкам экспертов, составляют от 9 до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.
 


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