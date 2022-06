Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях ужесточения ДКП

Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду, хотя начали сессию ростом.



Парадоксальным образом, негативным фактором для рынка стала сильная статистика о производственной активности, поскольку, по мнению инвесторов, она повысила вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва.



Как стало известно в среду, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае увеличился до 56,1 пункта с апрельских 55,4 пункта. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 54,5 пункта, отмечает Trading Economics.



В пятницу выйдет ключевая статистика по американскому рынку труда. Аналитики ожидают, что она укажет на снижение безработицы в мае до 3,5% с апрельских 3,6%, а также зафиксирует рост числа рабочих мест на 325 тысяч после увеличения на 406 тысяч месяцем ранее.



"Есть некая ирония в том, что давление на американский рынок акций может усилиться, если статданные укажут на продолжающийся активный рост экономики США и поднимут доходность гособлигаций до максимумов текущего цикла", - отметили аналитики Saxo Bank.



Кроме того, 1 июня Федеральная резервная система начнет сокращение объема активов на своем балансе, достигшего $9 трлн.



"Неопределенность в отношении возможных последствий "количественного ужесточения" Федрезерва, которое достигнет полной силы через три месяца, также может сказаться на настроениях рынка", - полагают эксперты Saxo Bank.



Акции Salesforce Inc. завершили торги в среду ростом почти на 10% после того, как поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами в первом квартале 2023 финансового года сократил чистую прибыль почти в 17 раз, но улучшил годовой прогноз.



Рыночная стоимость HP Inc. повысилась на 3,9%. Компания увеличила выручку в минувшем квартале и улучшила годовой прогноз по прибыли на текущий финансовый год.



Цена бумаг Capri Holdings, владеющей модными брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, выросла на 1,1%. Компания вернулась на прибыльный уровень в четвертом финквартале благодаря росту выручки почти на 25%.



Котировки бумаг строительной компании Hovnanian Enterprises Inc. подскочили на 11% благодаря новости о росте скорректированной прибыли в минувшем финквартале более чем в три раза в годовом выражении.



Капитализация авиакомпании Delta Air Lines упала на 5,2%, хотя ранее компания сообщила, что ожидает восстановления выручки во втором квартале 2022 года до уровня, соответствующего аналогичному периоду доковидного 2019 года.



Акции другого авиаперевозчика Spirit Airlines снизились в цене на 3,1%. Фирма Institutional Shareholder Services Inc., оказывающая консалтинговые услуги акционерам крупных компаний, рекомендовала акционерам Spirit проголосовать против сделки с Frontier Group Holdings Inc., несмотря на рекомендацию совета директоров поддержать сделку.



По мнению ISS, акционерам Spirit следует отклонить предложение Frontier, чтобы заставить совет директоров вступить в более серьезные переговоры с JetBlue Airways Corp.



Бумаги JetBlue подешевели на 4,7%, акции Frontier - на 5,3%.



Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,54% - до 32813,23 пункта.



Акции Salesforce стали единоличным лидером роста среди компонентов индекса, поскольку кроме них ни одни бумаги не выросли более чем на 1%. В числе лидеров снижения оказались бумаги Walmart Inc. (-2,5%), 3M Co. (-1,9%) и American Express Co. (-1,8%).



Standard & Poor's 500 опустился на 0,75% - до 4101,23 пункта.



Индекс Nasdaq Composite потерял 0,72% и составил 11994,46 пункта.

