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Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях ужесточения ДКП

Иностранные компании
«Нефть России», 02.06.22, Москва, 08:27    Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду, хотя начали сессию ростом.
 
Парадоксальным образом, негативным фактором для рынка стала сильная статистика о производственной активности, поскольку, по мнению инвесторов, она повысила вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва.
 
Как стало известно в среду, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае увеличился до 56,1 пункта с апрельских 55,4 пункта. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 54,5 пункта, отмечает Trading Economics.
 
В пятницу выйдет ключевая статистика по американскому рынку труда. Аналитики ожидают, что она укажет на снижение безработицы в мае до 3,5% с апрельских 3,6%, а также зафиксирует рост числа рабочих мест на 325 тысяч после увеличения на 406 тысяч месяцем ранее.
 
"Есть некая ирония в том, что давление на американский рынок акций может усилиться, если статданные укажут на продолжающийся активный рост экономики США и поднимут доходность гособлигаций до максимумов текущего цикла", - отметили аналитики Saxo Bank.
 
Кроме того, 1 июня Федеральная резервная система начнет сокращение объема активов на своем балансе, достигшего $9 трлн.
 
"Неопределенность в отношении возможных последствий "количественного ужесточения" Федрезерва, которое достигнет полной силы через три месяца, также может сказаться на настроениях рынка", - полагают эксперты Saxo Bank.
 
Акции Salesforce Inc. завершили торги в среду ростом почти на 10% после того, как поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами в первом квартале 2023 финансового года сократил чистую прибыль почти в 17 раз, но улучшил годовой прогноз.
 
Рыночная стоимость HP Inc. повысилась на 3,9%. Компания увеличила выручку в минувшем квартале и улучшила годовой прогноз по прибыли на текущий финансовый год.
 
Цена бумаг Capri Holdings, владеющей модными брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, выросла на 1,1%. Компания вернулась на прибыльный уровень в четвертом финквартале благодаря росту выручки почти на 25%.
 
Котировки бумаг строительной компании Hovnanian Enterprises Inc. подскочили на 11% благодаря новости о росте скорректированной прибыли в минувшем финквартале более чем в три раза в годовом выражении.
 
Капитализация авиакомпании Delta Air Lines упала на 5,2%, хотя ранее компания сообщила, что ожидает восстановления выручки во втором квартале 2022 года до уровня, соответствующего аналогичному периоду доковидного 2019 года.
 
Акции другого авиаперевозчика Spirit Airlines снизились в цене на 3,1%. Фирма Institutional Shareholder Services Inc., оказывающая консалтинговые услуги акционерам крупных компаний, рекомендовала акционерам Spirit проголосовать против сделки с Frontier Group Holdings Inc., несмотря на рекомендацию совета директоров поддержать сделку.
 
По мнению ISS, акционерам Spirit следует отклонить предложение Frontier, чтобы заставить совет директоров вступить в более серьезные переговоры с JetBlue Airways Corp.
 
Бумаги JetBlue подешевели на 4,7%, акции Frontier - на 5,3%.
 
Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,54% - до 32813,23 пункта.
 
Акции Salesforce стали единоличным лидером роста среди компонентов индекса, поскольку кроме них ни одни бумаги не выросли более чем на 1%. В числе лидеров снижения оказались бумаги Walmart Inc. (-2,5%), 3M Co. (-1,9%) и American Express Co. (-1,8%).
 
Standard & Poor's 500 опустился на 0,75% - до 4101,23 пункта.
 
Индекс Nasdaq Composite потерял 0,72% и составил 11994,46 пункта.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569941/

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Уолл-стрит закрылась в минусе на опасениях ужесточения ДКП

«Нефть России», 02.06.22, Москва, 08:27   Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду, хотя начали сессию ростом.
 
Парадоксальным образом, негативным фактором для рынка стала сильная статистика о производственной активности, поскольку, по мнению инвесторов, она повысила вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва.
 
Как стало известно в среду, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае увеличился до 56,1 пункта с апрельских 55,4 пункта. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 54,5 пункта, отмечает Trading Economics.
 
В пятницу выйдет ключевая статистика по американскому рынку труда. Аналитики ожидают, что она укажет на снижение безработицы в мае до 3,5% с апрельских 3,6%, а также зафиксирует рост числа рабочих мест на 325 тысяч после увеличения на 406 тысяч месяцем ранее.
 
"Есть некая ирония в том, что давление на американский рынок акций может усилиться, если статданные укажут на продолжающийся активный рост экономики США и поднимут доходность гособлигаций до максимумов текущего цикла", - отметили аналитики Saxo Bank.
 
Кроме того, 1 июня Федеральная резервная система начнет сокращение объема активов на своем балансе, достигшего $9 трлн.
 
"Неопределенность в отношении возможных последствий "количественного ужесточения" Федрезерва, которое достигнет полной силы через три месяца, также может сказаться на настроениях рынка", - полагают эксперты Saxo Bank.
 
Акции Salesforce Inc. завершили торги в среду ростом почти на 10% после того, как поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами в первом квартале 2023 финансового года сократил чистую прибыль почти в 17 раз, но улучшил годовой прогноз.
 
Рыночная стоимость HP Inc. повысилась на 3,9%. Компания увеличила выручку в минувшем квартале и улучшила годовой прогноз по прибыли на текущий финансовый год.
 
Цена бумаг Capri Holdings, владеющей модными брендами Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, выросла на 1,1%. Компания вернулась на прибыльный уровень в четвертом финквартале благодаря росту выручки почти на 25%.
 
Котировки бумаг строительной компании Hovnanian Enterprises Inc. подскочили на 11% благодаря новости о росте скорректированной прибыли в минувшем финквартале более чем в три раза в годовом выражении.
 
Капитализация авиакомпании Delta Air Lines упала на 5,2%, хотя ранее компания сообщила, что ожидает восстановления выручки во втором квартале 2022 года до уровня, соответствующего аналогичному периоду доковидного 2019 года.
 
Акции другого авиаперевозчика Spirit Airlines снизились в цене на 3,1%. Фирма Institutional Shareholder Services Inc., оказывающая консалтинговые услуги акционерам крупных компаний, рекомендовала акционерам Spirit проголосовать против сделки с Frontier Group Holdings Inc., несмотря на рекомендацию совета директоров поддержать сделку.
 
По мнению ISS, акционерам Spirit следует отклонить предложение Frontier, чтобы заставить совет директоров вступить в более серьезные переговоры с JetBlue Airways Corp.
 
Бумаги JetBlue подешевели на 4,7%, акции Frontier - на 5,3%.
 
Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,54% - до 32813,23 пункта.
 
Акции Salesforce стали единоличным лидером роста среди компонентов индекса, поскольку кроме них ни одни бумаги не выросли более чем на 1%. В числе лидеров снижения оказались бумаги Walmart Inc. (-2,5%), 3M Co. (-1,9%) и American Express Co. (-1,8%).
 
Standard & Poor's 500 опустился на 0,75% - до 4101,23 пункта.
 
Индекс Nasdaq Composite потерял 0,72% и составил 11994,46 пункта.
 


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