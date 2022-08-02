Reuters: проблемы с поставками газа могут осложнить работу крематориев в Германии

Крематории Германии могут оказаться в сложной ситуации на фоне проблем с поставками российского газа, сообщило агентство Reuters.



По данным немецкой ассоциации похоронных бюро, на которые ссылается агентство, из примерно одного миллиона человек, ежегодно умирающих в Германии, почти три четверти кремируются. По словам председателя ассоциации Стефана Нойзера, по сравнению с другими европейскими странами это высокий процент кремаций.



Председатель кремационного консорциума Германии Свенд-Йорк Соболевски отметил, что в случае проблем с поставками газа сектор кремаций должен быть приоритетным. «Вы не можете отключить смерть»,— заявил он.



Reuters отмечает, что со временем газ для крематориев можно будет заменить электричеством. По данным агентства, в случае нехватки сырья крематории смогут сэкономить 10-20% газа, снизив температуру в кремационных печах с 850 градусов по Цельсию до 750. Однако для этого нужно специальное разрешение от властей.



В июне на фоне проблем с поставками оборудования для газопровода «Северный поток «Газпром» сократил поставки газа по нему на 40%. В связи с этим Германии ввели чрезвычайный план сокращения поставок российского топлива. Сейчас Германия импортирует 40% газа из России. По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, его страна сможет достичь независимости от российского сырья к лету 2024 года.



Анастасия Ларина

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