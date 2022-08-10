О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 10 августа 2022 года, среда , 08:54:13 мск
Нефть, Brent: $97.37 +0,61
Валюта:    60.38 +0,06    61.55 +0,39
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Фондовые индексы США завершили торги снижением

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 10.08.22, Москва, 08:15    Основные индексы американского фондового рынка завершили торги во вторник снижением, при этом индикатор S&P 500 продемонстрировал спад четвертые торги подряд, Nasdaq Composite - третьи торги подряд.
 
Трейдеры оценивали отчеты компаний и статистические данные.
 
Производительность труда в США во втором квартале снизилась на 4,6%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Таким образом, показатель опустился по итогам второго квартала подряд.
 
Между тем стоимость рабочей силы взлетела на 10,8%.
 
Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 4,7% и рост второго на 9,5%, сообщает Trading Economics.
 
Теперь участники рынка сосредоточат внимание на статистических данных об инфляции в Штатах. Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен в июле в 15:30 мск в среду.
 
Цена бумаг News Corp увеличилась на 5,2%. Американская медиакомпания в четвертом финансовом квартале получила чистую прибыль и нарастила выручку на 7,3%.
 
Акции Warner Music Group Corp. (WMG) подешевели на 7,9%. Одна из ведущих звукозаписывающих компаний мира в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль вдвое, при этом показатель в расчете на акцию превысил ожидания аналитиков.
 
Бумаги Netflix Inc. потеряли 1,5%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке планирует к концу текущего года удвоить список мобильных игр, доступных для клиентов. Между тем на текущий момент число подписчиков, запускающих игры Netflix, остается незначительным, пишет CNBC.
 
Цена бумаг Hyatt Hotels Corp. выросла на 2,7%. Владелец сети гостиниц вернулся на прибыльный уровень во втором квартале 2022 года, увеличив при этом выручку сильнее ожиданий аналитиков.
 
Акции Planet Fitness потеряли 5,7%. Американский оператор фитнес-клубов увеличил чистую прибыль на треть во втором квартале 2022 года, однако выручка оказалась хуже ожиданий аналитиков, несмотря на рост на две трети.
 
Бумаги Micron Technology Inc. подешевели на 3,7%. Американский производитель чипов памяти планирует инвестировать $40 млрд до конца текущего десятилетия в расширение производства чипов в США.
 
Акции игровой компании Unity Software подорожали на 1,2%, цена бумаг разработчика ПО AppLovin Corp. упала на 10,3%. AppLovin сделала предложение о покупке Unity в рамках сделки на $20 млрд.
 
Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустилось на 0,18% - до 32774,41 пункта.
 
Standard & Poor's 500 потерял 0,42%, составив 4122,47 пункта.
 
Nasdaq Composite снизился на 1,19% - до 12493,93 пункта.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570267/

Россия намерена провести заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭСМинэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022-2023 гг.
Просмотров: 46

    распечатать
    добавить в «Избранное»

Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

10.08.22
Фондовые индексы США завершили торги снижением
09.08.22
Американские фондовые индексы завершили торги слабой и разнонаправленной динамикой
04.08.22
Американские фондовые индексы завершили сессию в среду ростом после двухдневного снижения
03.08.22
Фондовые индексы США завершили торги снижением на фоне геополитических рисков
29.07.22
Рынок акций США вырос в четверг, Dow и S&P 500 закрылись на максимумах за семь недель
28.07.22
Американские индексы выросли на корпоративной отчетности и решении Федрезерва
27.07.22
Рынок акций США снизился вслед за акциями Walmart
23.07.22
Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения ставки ЦБ сразу на 150 б.п.
14.07.22
Фондовые индексы США снизились в среду на данных об ускорении инфляции
13.07.22
Фондовый рынок США завершил высоковолатильную сессию снижением
08.07.22
Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили в плюсе четвертую сессию подряд
06.07.22
Уолл-стрит завершила волатильную сессию без единой динамики
01.07.22
Рынок акций РФ завершил полугодие падением вслед за обвалом "Газпрома"
01.07.22
NASDAQ показал сильнейшее падение за полгода
30.06.22
Эксперты оценили курс рубля при разных последствиях нефтяного эмбарго ЕС

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Фондовые индексы США завершили торги снижением

«Нефть России», 10.08.22, Москва, 08:15   Основные индексы американского фондового рынка завершили торги во вторник снижением, при этом индикатор S&P 500 продемонстрировал спад четвертые торги подряд, Nasdaq Composite - третьи торги подряд.
 
Трейдеры оценивали отчеты компаний и статистические данные.
 
Производительность труда в США во втором квартале снизилась на 4,6%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Таким образом, показатель опустился по итогам второго квартала подряд.
 
Между тем стоимость рабочей силы взлетела на 10,8%.
 
Аналитики в среднем прогнозировали сокращение первого показателя на 4,7% и рост второго на 9,5%, сообщает Trading Economics.
 
Теперь участники рынка сосредоточат внимание на статистических данных об инфляции в Штатах. Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен в июле в 15:30 мск в среду.
 
Цена бумаг News Corp увеличилась на 5,2%. Американская медиакомпания в четвертом финансовом квартале получила чистую прибыль и нарастила выручку на 7,3%.
 
Акции Warner Music Group Corp. (WMG) подешевели на 7,9%. Одна из ведущих звукозаписывающих компаний мира в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль вдвое, при этом показатель в расчете на акцию превысил ожидания аналитиков.
 
Бумаги Netflix Inc. потеряли 1,5%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке планирует к концу текущего года удвоить список мобильных игр, доступных для клиентов. Между тем на текущий момент число подписчиков, запускающих игры Netflix, остается незначительным, пишет CNBC.
 
Цена бумаг Hyatt Hotels Corp. выросла на 2,7%. Владелец сети гостиниц вернулся на прибыльный уровень во втором квартале 2022 года, увеличив при этом выручку сильнее ожиданий аналитиков.
 
Акции Planet Fitness потеряли 5,7%. Американский оператор фитнес-клубов увеличил чистую прибыль на треть во втором квартале 2022 года, однако выручка оказалась хуже ожиданий аналитиков, несмотря на рост на две трети.
 
Бумаги Micron Technology Inc. подешевели на 3,7%. Американский производитель чипов памяти планирует инвестировать $40 млрд до конца текущего десятилетия в расширение производства чипов в США.
 
Акции игровой компании Unity Software подорожали на 1,2%, цена бумаг разработчика ПО AppLovin Corp. упала на 10,3%. AppLovin сделала предложение о покупке Unity в рамках сделки на $20 млрд.
 
Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустилось на 0,18% - до 32774,41 пункта.
 
Standard & Poor's 500 потерял 0,42%, составив 4122,47 пункта.
 
Nasdaq Composite снизился на 1,19% - до 12493,93 пункта.
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →