Мишустин разрешил «дочке» «Зарубежнефти» вывезти газогенератор и турбину в Британию

Речь идет о газогенераторе и силовой турбине, которые выработали свой моторесурс в одной и той же газотурбинной установке Siemens. Страна происхождения обоих агрегатов — Великобритания.
Ранее возникли проблемы с возвращением в РФ после ремонта в Канаде одной из турбин Siemens для «Северного потока». Доставленную после некоторых трудностей из Канады в Германию турбину отказывается принимать «Газпром» из-за санкций Евросоюза, Канады и Великобритании.
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