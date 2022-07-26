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Мишустин разрешил «дочке» «Зарубежнефти» вывезти газогенератор и турбину в Британию

Оборудование
«Нефть России», 10.08.22, Москва, 08:22    Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» вывоз из РФ двух неисправных агрегатов из газотурбинной установки Siemens. Страной назначения является Великобритания. Вывоз необходимо осуществить автомобильным транспортом до 31 декабря 2022 года.
 
Речь идет о газогенераторе и силовой турбине, которые выработали свой моторесурс в одной и той же газотурбинной установке Siemens. Страна происхождения обоих агрегатов — Великобритания.
 
Ранее возникли проблемы с возвращением в РФ после ремонта в Канаде одной из турбин Siemens для «Северного потока». Доставленную после некоторых трудностей из Канады в Германию турбину отказывается принимать «Газпром» из-за санкций Евросоюза, Канады и Великобритании.
 
Мария ФедотоваПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570269/

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Мишустин разрешил «дочке» «Зарубежнефти» вывезти газогенератор и турбину в Британию

«Нефть России», 10.08.22, Москва, 08:22   Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил ООО «Зарубежнефть-добыча Харьяга» вывоз из РФ двух неисправных агрегатов из газотурбинной установки Siemens. Страной назначения является Великобритания. Вывоз необходимо осуществить автомобильным транспортом до 31 декабря 2022 года.
 
Речь идет о газогенераторе и силовой турбине, которые выработали свой моторесурс в одной и той же газотурбинной установке Siemens. Страна происхождения обоих агрегатов — Великобритания.
 
Ранее возникли проблемы с возвращением в РФ после ремонта в Канаде одной из турбин Siemens для «Северного потока». Доставленную после некоторых трудностей из Канады в Германию турбину отказывается принимать «Газпром» из-за санкций Евросоюза, Канады и Великобритании.
 
Мария Федотова
 


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