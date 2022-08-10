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Brent подешевела до $96,16 за баррель

Цены на нефть
«Нефть России», 10.08.22, Москва, 08:31    Котировки нефти снижаются утром в среду. Торги вторника они завершили в минусе, несмотря на подъем на сообщениях о приостановке поставок энергоресурса из России в страны Восточной Европы.
 
К 8:20 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,16%), до $96,16 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,34 (0,4%), до $96,31 за баррель.
 
Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,22 (0,24%), до $90,28 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,26 (0,3%), до $90,5 за баррель.
 
8 августа стало известно, что 4 августа украинская "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тысяч баррелей нефти в сутки.
 
Это сообщение поддержало котировки, которые резко пошли вверх, однако к концу сессии рост был ограничен и позднее сошел на нет на фоне событий вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки.
 
Дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению СВПД и передали его иранской стороне.
 
Инвесторы сохраняют оптимизм по поводу потенциальной сделки, которая "приведет к наполнению рынка иранской нефтью, что будет положительно воспринято импортёрами, отказавшимися от закупок нефти из РФ из-за войны на Украине", отметил глава Sun Global Investments Михир Кападиа.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570270/

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Brent подешевела до $96,16 за баррель

«Нефть России», 10.08.22, Москва, 08:31   Котировки нефти снижаются утром в среду. Торги вторника они завершили в минусе, несмотря на подъем на сообщениях о приостановке поставок энергоресурса из России в страны Восточной Европы.
 
К 8:20 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,16%), до $96,16 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $0,34 (0,4%), до $96,31 за баррель.
 
Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,22 (0,24%), до $90,28 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,26 (0,3%), до $90,5 за баррель.
 
8 августа стало известно, что 4 августа украинская "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти через территорию Украины в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию страны, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии. По данным компании, обычно таким образом поставлялось около 250 тысяч баррелей нефти в сутки.
 
Это сообщение поддержало котировки, которые резко пошли вверх, однако к концу сессии рост был ограничен и позднее сошел на нет на фоне событий вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки.
 
Дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению СВПД и передали его иранской стороне.
 
Инвесторы сохраняют оптимизм по поводу потенциальной сделки, которая "приведет к наполнению рынка иранской нефтью, что будет положительно воспринято импортёрами, отказавшимися от закупок нефти из РФ из-за войны на Украине", отметил глава Sun Global Investments Михир Кападиа.
 


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