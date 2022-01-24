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"Росатом" в 2022 г. завершит техпроект реакторной установки для маломощной АЭС в Якутии

Российские компании
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 12:49    Разработка технического проекта реакторной установки РИТМ-200Н, которая станет основой будущей наземной атомной станции малой мощности (АСММ) в Усть-Янском районе Якутии, завершится в 2022 году, сообщило официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".
 
"До конца этого года будет завершена разработка технического проекта реакторной установки РИТМ-200Н для АЭС малой мощности (55 МВт) в Якутии", - пишет издание.
 
Под техническим проектом реакторной установки понимается совокупность конструкторской документации ее основного технологического оборудования. Главным конструктором установки выступает предприятие "Росатома" "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород).
 
Строительство атомной станции малой мощности необходимо для стабильного энергоснабжения перспективных коммерческих проектов на территории Северо-Якутской опорной зоны Арктической зоны РФ. Строительство АСММ в Якутии намечено начать в 2024 году, а завершить его и начать ее работу - в 2028 году,
 
В основе проекта сооружения АСММ в Якутии – отработанная на практике технология "Росатома" с реакторами РИТМ-200, эксплуатируемыми российским атомным ледокольным флотом.
 
Атомные станции малой мощности – одно из перспективных направлений деятельности "Росатома", они, как планируется, станут одним из экспортных продуктов госкорпорации. АСММ предназначены для удаленных районов с неразвитой сетевой инфраструктурой, в которых нецелесообразно сооружение более мощных АЭС. Станции малой мощности имеют целый ряд преимуществ, в их числе – надежное обеспечение труднодоступных территорий, а также экологически чистое, безуглеродное производство энергии.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566668/
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"Росатом" в 2022 г. завершит техпроект реакторной установки для маломощной АЭС в Якутии

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 12:49   Разработка технического проекта реакторной установки РИТМ-200Н, которая станет основой будущей наземной атомной станции малой мощности (АСММ) в Усть-Янском районе Якутии, завершится в 2022 году, сообщило официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".
 
"До конца этого года будет завершена разработка технического проекта реакторной установки РИТМ-200Н для АЭС малой мощности (55 МВт) в Якутии", - пишет издание.
 
Под техническим проектом реакторной установки понимается совокупность конструкторской документации ее основного технологического оборудования. Главным конструктором установки выступает предприятие "Росатома" "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород).
 
Строительство атомной станции малой мощности необходимо для стабильного энергоснабжения перспективных коммерческих проектов на территории Северо-Якутской опорной зоны Арктической зоны РФ. Строительство АСММ в Якутии намечено начать в 2024 году, а завершить его и начать ее работу - в 2028 году,
 
В основе проекта сооружения АСММ в Якутии – отработанная на практике технология "Росатома" с реакторами РИТМ-200, эксплуатируемыми российским атомным ледокольным флотом.
 
Атомные станции малой мощности – одно из перспективных направлений деятельности "Росатома", они, как планируется, станут одним из экспортных продуктов госкорпорации. АСММ предназначены для удаленных районов с неразвитой сетевой инфраструктурой, в которых нецелесообразно сооружение более мощных АЭС. Станции малой мощности имеют целый ряд преимуществ, в их числе – надежное обеспечение труднодоступных территорий, а также экологически чистое, безуглеродное производство энергии.
 


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