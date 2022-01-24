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Песков отметил, что введение локдауна в РФ не обсуждается

Общество
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 16:06    Введение локдауна в России из-за развития ситуации с пандемией коронавируса не обсуждается. Данные свидетельствуют о том, что штамм "омикрон" переносится гражданами в большинстве в форме, которая не требует госпитализации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
В ходе общения с прессой Пескова спросили, есть ли в Кремле прогноз того, при каком критическом уровне коечного фонда в России может быть введен локдаун. "Послушайте, никакие локдауны никто не обсуждает. Мы видим динамику, во многом оперативный наш штаб и мы тоже ориентируемся на данные по количеству госпитализаций, это очень важные данные, они говорят о нагрузке на систему здравоохранения", - сказал Песков.
 
И добавил: "Мы видим, что цифры растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций, что свидетельствует о том, что этот штамм действительно переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций. А все остальные предположения, знаете, это такое – от лукавого".
 
В России с 13 января начался резкий рост заболеваемости COVID-19. По данным на 24 января, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 65 109 новых случаев, это на 1 904 случая заражения больше, чем сообщалось днем ранее.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566688/
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Песков отметил, что введение локдауна в РФ не обсуждается

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 16:06   Введение локдауна в России из-за развития ситуации с пандемией коронавируса не обсуждается. Данные свидетельствуют о том, что штамм "омикрон" переносится гражданами в большинстве в форме, которая не требует госпитализации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
В ходе общения с прессой Пескова спросили, есть ли в Кремле прогноз того, при каком критическом уровне коечного фонда в России может быть введен локдаун. "Послушайте, никакие локдауны никто не обсуждает. Мы видим динамику, во многом оперативный наш штаб и мы тоже ориентируемся на данные по количеству госпитализаций, это очень важные данные, они говорят о нагрузке на систему здравоохранения", - сказал Песков.
 
И добавил: "Мы видим, что цифры растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций, что свидетельствует о том, что этот штамм действительно переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций. А все остальные предположения, знаете, это такое – от лукавого".
 
В России с 13 января начался резкий рост заболеваемости COVID-19. По данным на 24 января, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 65 109 новых случаев, это на 1 904 случая заражения больше, чем сообщалось днем ранее.
 


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