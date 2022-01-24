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Ситуация в сфере энергетики Украины контролируемая, запасы угля растут

Энергоресурсы и запасы
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 20:49    Ситуация в энергетической сфере Украины контролируемая, запасы угля растут, заявил в понедельник замглавы офиса президента страны Ростислав Шурма.
 
"Несмотря на все спекуляции, которые были на протяжении нескольких месяцев, хочу заверить, что ситуация в энергетике является абсолютно стабильной и контролируемой​​​. За последние два месяца запасы угля на складах увеличились в три раза и составляют более 800 тысяч тонн, около 280 тысяч тонн угля находятся на разгрузке в портах", - сказал Шурма по итогам заседания СНБО. По его словам, стабильно в работе было 14 из 15 атомных блоков, восстановлен также весь гидропотенциал страны.
 
"Никаких отключений из-за отсутствия электроэнергии не было и не планируется в ближайший год", - добавил чиновник.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566704/
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Ситуация в сфере энергетики Украины контролируемая, запасы угля растут

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 20:49   Ситуация в энергетической сфере Украины контролируемая, запасы угля растут, заявил в понедельник замглавы офиса президента страны Ростислав Шурма.
 
"Несмотря на все спекуляции, которые были на протяжении нескольких месяцев, хочу заверить, что ситуация в энергетике является абсолютно стабильной и контролируемой​​​. За последние два месяца запасы угля на складах увеличились в три раза и составляют более 800 тысяч тонн, около 280 тысяч тонн угля находятся на разгрузке в портах", - сказал Шурма по итогам заседания СНБО. По его словам, стабильно в работе было 14 из 15 атомных блоков, восстановлен также весь гидропотенциал страны.
 
"Никаких отключений из-за отсутствия электроэнергии не было и не планируется в ближайший год", - добавил чиновник.
 


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