Ситуация в сфере энергетики Украины контролируемая, запасы угля растут

Ситуация в энергетической сфере Украины контролируемая, запасы угля растут, заявил в понедельник замглавы офиса президента страны Ростислав Шурма.



"Несмотря на все спекуляции, которые были на протяжении нескольких месяцев, хочу заверить, что ситуация в энергетике является абсолютно стабильной и контролируемой​​​. За последние два месяца запасы угля на складах увеличились в три раза и составляют более 800 тысяч тонн, около 280 тысяч тонн угля находятся на разгрузке в портах", - сказал Шурма по итогам заседания СНБО. По его словам, стабильно в работе было 14 из 15 атомных блоков, восстановлен также весь гидропотенциал страны.



"Никаких отключений из-за отсутствия электроэнергии не было и не планируется в ближайший год", - добавил чиновник.

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566704/