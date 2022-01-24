Премьер Украины заявил, что цены на газ для населения и тарифы повышаться не будут

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут, также не будут расти тарифы на электроэнергию и тепло до конца отопительного сезона.



"Тарифы на электроэнергию, цены на газ остаются неизменными в соответствии с подписанным меморандумом с органами местного самоуправления. Правительство выполнило все свои обязательства перед местной властью…Это дает основания утверждать, что тарифы на тепло и на горячую воду местными органами самоуправления также повышаться не будут до конца отопительного сезона", - заявил Шмыгаль в ходе брифинга.



Ранее Шмыгаль заявил, что отопительный сезон на Украине проходит стабильно, запасов энергоресурсов достаточно.

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