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Премьер Украины заявил, что цены на газ для населения и тарифы повышаться не будут

Украина и газ
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 20:50    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут, также не будут расти тарифы на электроэнергию и тепло до конца отопительного сезона.
 
"Тарифы на электроэнергию, цены на газ остаются неизменными в соответствии с подписанным меморандумом с органами местного самоуправления. Правительство выполнило все свои обязательства перед местной властью…Это дает основания утверждать, что тарифы на тепло и на горячую воду местными органами самоуправления также повышаться не будут до конца отопительного сезона", - заявил Шмыгаль в ходе брифинга.
 
Ранее Шмыгаль заявил, что отопительный сезон на Украине проходит стабильно, запасов энергоресурсов достаточно.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566705/
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Премьер Украины заявил, что цены на газ для населения и тарифы повышаться не будут

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 20:50   Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что цены на газ для населения повышаться не будут, также не будут расти тарифы на электроэнергию и тепло до конца отопительного сезона.
 
"Тарифы на электроэнергию, цены на газ остаются неизменными в соответствии с подписанным меморандумом с органами местного самоуправления. Правительство выполнило все свои обязательства перед местной властью…Это дает основания утверждать, что тарифы на тепло и на горячую воду местными органами самоуправления также повышаться не будут до конца отопительного сезона", - заявил Шмыгаль в ходе брифинга.
 
Ранее Шмыгаль заявил, что отопительный сезон на Украине проходит стабильно, запасов энергоресурсов достаточно.
 


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