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Отставание отгрузки нефти в Новороссийске от графика составляет две позиции

Нефтепроводы
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 12:05    После завершения шторма в работе два причала под нефть и два под нефтепродукты
 
Шторм в порту Новороссийска закончился накануне вечером, отставание от графика отгрузки составляет две танкерные позиции по нефти и две - по нефтепродуктам, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
 
"В Новороссийске вчера в 18:35 шторм закончился, сейчас в работе два причала под нефть и два под нефтепродукты. Отставание от графиков отгрузки нефти и нефтепродуктов по две танкерные позиции", - сказали в компании.
 
В балтийских портах Усть-Луга и Приморск вчера вечером также отменили штормовое предупреждение, работы из графика не выходили.
 
В дальневосточном порту Козьмино погода рабочая, под наливом находится танкер позиции 25-26 января, отметил Демин. В Махачкале работы также идут по плану. Опаздывающих танкеров нет.
 
Прием в систему "Транснефти" и отгрузки на НПЗ ведутся без существенных отклонений от графика, добавил официальный представитель "Транснефти".Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566765/
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Отставание отгрузки нефти в Новороссийске от графика составляет две позиции

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 12:05   После завершения шторма в работе два причала под нефть и два под нефтепродукты
 
Шторм в порту Новороссийска закончился накануне вечером, отставание от графика отгрузки составляет две танкерные позиции по нефти и две - по нефтепродуктам, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
 
"В Новороссийске вчера в 18:35 шторм закончился, сейчас в работе два причала под нефть и два под нефтепродукты. Отставание от графиков отгрузки нефти и нефтепродуктов по две танкерные позиции", - сказали в компании.
 
В балтийских портах Усть-Луга и Приморск вчера вечером также отменили штормовое предупреждение, работы из графика не выходили.
 
В дальневосточном порту Козьмино погода рабочая, под наливом находится танкер позиции 25-26 января, отметил Демин. В Махачкале работы также идут по плану. Опаздывающих танкеров нет.
 
Прием в систему "Транснефти" и отгрузки на НПЗ ведутся без существенных отклонений от графика, добавил официальный представитель "Транснефти".
 


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