Альянс в сфере искусственного интеллекта аккредитовал первые учебные программы

Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) провел профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ в сфере ИИ Высшей школы экономики, университета ИТМО и Уральского федерального университета, сообщила пресс-служба альянса во вторник.



"Высшая школа экономики, университет ИТМО и Уральский федеральный университет стали первыми российскими вузами, программы которых прошли профессионально-общественную аккредитацию Альянса в сфере искусственного интеллекта. Их программы бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования в области анализа данных получили положительное заключение экспертной комиссии альянса", - говорится в сообщении.



Отмечается, что цель такой аккредитации - повышение качества подготовки кадров в области ИИ, их конкурентоспособности на российском и международном рынках труда, усиление связи образовательных программ с реальной экономикой и бизнес-сообществом. Основные критерии оценки - участие работодателей в реализации образовательных программ, наличие необходимой квалификации у преподавателей, обеспеченность техническими ресурсами и соответствие компетенций выпускников требованиям работодателей, говорится в сообщении.



Как уточняется в материале, Минобрнауки в прошлом году предоставило альянсу право проводить профессионально-общественную аккредитацию программ высшего и дополнительного профессионального образования для специалистов в сфере ИИ. Аккредитацию может пройти любой вуз РФ, она проводится на основе разработанной экспертами альянса базовой модели профессий и компетенций.



Альянс объединяет ведущие технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения ИИ в образовании, научных исследованиях и в бизнесе. Его участниками являются Сбер, "Газпром нефть", "Яндекс", VK Group, МТС и РФПИ. Миссия объединения - быть центром развития ИИ в России и обеспечивать технологическое лидерство страны и компаний на глобальном технологическом рынке.

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