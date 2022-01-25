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Кабмин выдвинул в совет директоров "Газпрома" прежний состав представителей

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«Нефть России», 25.01.22, Москва, 16:52    В список вошли девять человек
 
Правительство РФ выдвинуло в совет директоров "Газпрома" девять госпредставителей, все они входят в действующий состав совета. Это следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовой информации.
 
В списке кандидатов представлены: председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, председатель совета директоров "Газпрома", специальный представитель президента РФ по взаимодействию с ФСЭГ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
 
В качестве независимых директоров выдвинут председатель казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, профессор Виктор Мартынов и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау.
 
Обычно вопрос об избрании членов совета директоров рассматривается в начале февраля.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566826/
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Кабмин выдвинул в совет директоров "Газпрома" прежний состав представителей

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 16:52   В список вошли девять человек
 
Правительство РФ выдвинуло в совет директоров "Газпрома" девять госпредставителей, все они входят в действующий состав совета. Это следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовой информации.
 
В списке кандидатов представлены: председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, председатель совета директоров "Газпрома", специальный представитель президента РФ по взаимодействию с ФСЭГ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
 
В качестве независимых директоров выдвинут председатель казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, профессор Виктор Мартынов и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау.
 
Обычно вопрос об избрании членов совета директоров рассматривается в начале февраля.
 


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