Кабмин выдвинул в совет директоров "Газпрома" прежний состав представителей

В список вошли девять человек



Правительство РФ выдвинуло в совет директоров "Газпрома" девять госпредставителей, все они входят в действующий состав совета. Это следует из распоряжения кабмина, опубликованного на портале правовой информации.



В списке кандидатов представлены: председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, председатель совета директоров "Газпрома", специальный представитель президента РФ по взаимодействию с ФСЭГ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов.



В качестве независимых директоров выдвинут председатель казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, профессор Виктор Мартынов и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау.



Обычно вопрос об избрании членов совета директоров рассматривается в начале февраля.

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