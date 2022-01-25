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Нефтяные фьючерсы: Котировки растут на опасениях относительно возможных перебоев с поставками

Цены на нефть
«Нефть России», 25.01.22, Москва, 16:53    Фьючерсы на нефть во вторник растут в цене. Между тем волатильность фондового рынка в преддверии заседания ФРС оказывает некоторое давление на котировки.
 
Мартовские фьючерсы на нефть WTI недавно выросли в цене примерно на 0,5%. Ранее в ходе сессии котировки немного снижались. Фьючерсы на нефть Brent подорожали примерно на 0,6%.
 
В понедельник нефтяные котировки значительно снизились вслед за фондовым рынком. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) в понедельник достиг минимумов, утратив 1100 пунктов, а индекс S&P 500 падал на 4%, однако оба индекса завершили сессию на позитивной территории.
 
Между тем во вторник американский фондовый рынок вновь находится под давлением.
 
"Перспективы рынка нефти по-прежнему позитивные, поскольку запасы растут не столь значительно, как ожидалось. Кроме того, оценки избытка на рынке нефти пересматриваются в сторону понижения, учитывая более низкие объемы предложения и более высокий спрос, - отмечают аналитики Sevens Report Research. - В краткосрочной перспективе на рынке нефти и других рискованных активов может сохраняться волатильность на фоне неопределенности относительно политики ФРС".
 
Трейдеры продолжают следить за напряженностью вокруг Украины. Угроза конфликта между Россией и Украиной заставляет рынки беспокоиться и может значительно усилить волатильность котировок энергоносителей, поскольку РФ - крупный производитель нефти и ключевой поставщик газа в Западную Европу.
 
Между тем власти ОАЭ в понедельник заявили о перехвате двух баллистических ракет, выпущенных в сторону столицы страны Абу-Даби. В обострении ситуации на Ближнем Востоке обвиняются повстанцы-хуситы. На прошлой неделе цены на нефть выросли после того, как хуситы, поддерживаемые Ираном, взяли на себя ответственность за нападение на объекты нефтяной инфраструктуры в Абу-Даби. В результате атаки погибли три человека.
 
William WattsПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566827/
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Нефтяные фьючерсы: Котировки растут на опасениях относительно возможных перебоев с поставками

«Нефть России», 25.01.22, Москва, 16:53   Фьючерсы на нефть во вторник растут в цене. Между тем волатильность фондового рынка в преддверии заседания ФРС оказывает некоторое давление на котировки.
 
Мартовские фьючерсы на нефть WTI недавно выросли в цене примерно на 0,5%. Ранее в ходе сессии котировки немного снижались. Фьючерсы на нефть Brent подорожали примерно на 0,6%.
 
В понедельник нефтяные котировки значительно снизились вслед за фондовым рынком. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) в понедельник достиг минимумов, утратив 1100 пунктов, а индекс S&P 500 падал на 4%, однако оба индекса завершили сессию на позитивной территории.
 
Между тем во вторник американский фондовый рынок вновь находится под давлением.
 
"Перспективы рынка нефти по-прежнему позитивные, поскольку запасы растут не столь значительно, как ожидалось. Кроме того, оценки избытка на рынке нефти пересматриваются в сторону понижения, учитывая более низкие объемы предложения и более высокий спрос, - отмечают аналитики Sevens Report Research. - В краткосрочной перспективе на рынке нефти и других рискованных активов может сохраняться волатильность на фоне неопределенности относительно политики ФРС".
 
Трейдеры продолжают следить за напряженностью вокруг Украины. Угроза конфликта между Россией и Украиной заставляет рынки беспокоиться и может значительно усилить волатильность котировок энергоносителей, поскольку РФ - крупный производитель нефти и ключевой поставщик газа в Западную Европу.
 
Между тем власти ОАЭ в понедельник заявили о перехвате двух баллистических ракет, выпущенных в сторону столицы страны Абу-Даби. В обострении ситуации на Ближнем Востоке обвиняются повстанцы-хуситы. На прошлой неделе цены на нефть выросли после того, как хуситы, поддерживаемые Ираном, взяли на себя ответственность за нападение на объекты нефтяной инфраструктуры в Абу-Даби. В результате атаки погибли три человека.
 
William Watts
 


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