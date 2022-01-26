Производители электроники оценили эффект от возможных санкций США

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 07:34 Потенциальные санкции из-за обострения конфликта на Украине сделают невозможной закупку техники у зарубежных производителей, а также серьезно усложнят ее производство российскими компаниями. Об этом предупредили участники рынка



Минпромторг в январе обсуждал с участниками рынка вычислительной техники оценку последствий возможных санкций, которыми власти США пригрозили России в случае вторжения на Украину. Об этом РБК рассказали два собеседника на рынке. Один из них сообщил, что обсуждения были устными. По словам третьего собеседника на рынке, у Минпромторга и Минцифры совместно с участниками отрасли уже какое-то время действует рабочая группа, на заседаниях которой в числе прочего обсуждался вопрос возможных санкций, но детали он не назвал.



На прошлой неделе, 20 января, Reuters сообщил со ссылкой на источники, что США предупредили американских производителей микросхем, что в случае вторжения России на Украину Белый дом может запретить экспорт их продукции, а также расширить на Россию сферу действия так называемого правила прямого иностранного производства, которое ранее было применено против китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Последняя мера может позволить администрации президента Джо Байдена остановить поставки чипов, компьютеров, бытовой электроники, телекоммуникационного оборудования и другой продукции, произведенной в любой точке мира, если при этом использовались американские технологии.



Во вторник, 25 января, высокопоставленный сотрудник администрации США на брифинге для журналистов сообщил, что они готовят новые меры экспортного контроля, которые в случае вторжения России на Украину должны будут «запрещать поставки чего-либо, в чем Россия нуждается и что не сможет легко заменить в другом месте». В частности, он заявил о намерении запретить экспорт сложных технологий, разработанных и произведенных в США, а также потенциально некоторых товаров иностранного производства, чтобы нанести ущерб областям, важным для президента России Владимира Путина: искусственному интеллекту, квантовым вычислениям, обороне, аэрокосмической промышленности, лазерам и сенсорам, морской технике и др. По его словам, в цепочках поставок каждой из перечисленных областей США или его союзники и партнеры являются разработчиками или производителями технологий.



Представитель Минпромторга сообщил, что министерство «не направляло обращений в адрес компаний». Он не стал отвечать, задавали ли чиновники министерства подобные вопросы устно, и уточнять другие детали. РБК направил запрос в Минцифры.





Как оценивают эффект от возможных санкций



Почти все полупроводники так или иначе либо разработаны с использованием американского софта, либо изготовлены с применением американского оборудования, механизмов, писала на днях The Washington Post. По мнению источника издания, США смогут заставить крупнейшего мирового производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) отказаться экспортировать свою продукцию в Россию. TSMC является производителем процессоров, разработанных такими российскими компаниями, как МЦСТ (выпускает процессоры «Эльбрус»), «Байкал Электроникс» (Baikal), НПЦ «ЭЛВИС» («Скиф») и др.



Представители перечисленных компаний отказались от комментариев. Так же поступили в GS Group (производит электронику), НПП «Аквариус» (компьютерная техника), «КНС-Групп» (серверы под брендом Yadro) и «Ланите» (объявил о создании в России СП с «Яндексом», ВТБ и Gigabyte для производства серверов).



Представитель «Ростеха» заявил, что в госкорпорации не видят особых проблем из-за подобных санкций. «В военной технике импортные комплектующие не применяются — это давно известно. Что касается гражданской продукции, то мы используем частично зарубежные комплектующие, как используют их и США, и страны Европы, — это нормально в эпоху глобализации», — отметил он.



Собеседник РБК на рынке вычислительной техники согласен с утверждением, что в любой электронной продукции «используются решения из США». Он оценил эффект от возможных санкций как фактическую остановку поставок чипов и техники в Россию, отметив, что после того, как подобные ограничения были введены против Huawei, китайская компания «при 100-миллиардном обороте и при том, что у них было время подготовиться», фактически была вынуждена уйти из бизнеса смартфонов и серверов. «Сейчас Huawei — это софтверная компания с единственным продуктом — системами хранения данных (СХД)», — указал собеседник РБК.



Еще один источник РБК на рынке электроники отметил, что в России производятся микросхемы с использованием технологии, которая считалась передовой 20 лет назад (топология 90 нанометров), их можно применять в счетчиках электроэнергии, но не в современных процессорах. «Чтобы запретить производство российских процессоров на TSMC, нужно будет найти основание — что в них используется какая-либо американская технология или что самой продукцией пользуются военные. Если это произойдет, то теоретически производство продукции можно будет перенести на отдельные заводы в Китае, если местные компании не побоятся санкций. Но они не такие высокотехнологичные, как TSMC, плюс это потребует перенастройки технологических процессов. Какую-то продукцию можно будет попытаться купить на сером рынке», — рассуждает собеседник РБК.



Директор компании «Промобит» (под брендом BITBLAZE производит серверы и СХД на процессорах «Эльбрус») Максим Копосов считает, что запреты на поставки «сначала будут болезненны для российской высокотехнологичной отрасли, но в перспективе возымеют эффект «холодного душа» — укрепят уверенность регулятора в продвигаемых мерах поддержки российской электроники». По его словам, в России есть разработчики микропроцессоров для решения задач цифровизации государства и промышленности, создания систем искусственного интеллекта, а менее «ответственные» микросхемы можно импортировать из Китая, поэтому «введение санкций не отбросит страну в XX век». В то же время Копосов согласен: учитывая, что российские производители микросхем преимущественно являются «бесфабричными», с большой долей вероятности им придется переориентировать производство с тайваньской фабрики на китайские. «В краткосрочной и среднесрочной перспективе именно китайские производители электроники и полупроводниковые фабрики станут основными выгодоприобретателями от возможных санкций», — резюмирует он.



Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский считает, что полностью перекрыть поставки компонентов общего применения невозможно, так как цепочки поставщиков распределены по всему миру, доступно множество складов в разных странах. Однако последствиями новых санкций могут стать осложнение поставок компонентов и, как следствие, повышение их стоимости.



По словам исполнительного директора Ассоциации «Консорциум радиоэлектронной промышленности» (АКРП) Веры Смирновой, риски срыва поставок электронной компонентной базы из-за рубежа изначально являлись одним из оснований для запуска импортозамещения в электронике. «Ведется большая работа по снижению влияния этих рисков как на уровне государственной промышленной политики (например, финансирование разработок), так и на уровне компаний», — указала Смирнова, оговорившись, что в разных сегментах рынка электроники у производителей разный уровень готовности к возможным рискам санкций.



«Наименьшее влияние будет на компании, где есть складские запасы, долгосрочные контракты поставок и штат разработчиков, способных оперативно осуществить переход с одних электронных компонентов на другие, — это усилит позиции таких компаний и создаст беспрецедентные возможности развития. Позитивное влияние будет и на разработчиков электронных компонентов, интерес к которым явным образом станет расти», — рассуждает Смирнова.





Как ограничили Huawei



В мае 2019 года Министерство торговли США запретило американским производителям высокотехнологичных товаров продавать их Huawei и передавать ей технологии без получения специальной экспортной лицензии у американских властей. В качестве объяснения меры называлась угроза интересам национальной безопасности. Впоследствии Huawei и ее дочерним компаниям также запретили приобретать полупроводники без специальной лицензии, включая микросхемы, произведенные иностранными фирмами, которые были разработаны или произведены с использованием американского программного обеспечения или технологий.



От сотрудничества с Huawei отказалась в том числе Google, которая владеет платформой Android, что повлияло на долю производителя на рынке смартфонов. По данным Counterpoint Research, в первом квартале 2021 года смартфоны Huawei занимали на мировом рынке седьмое место по поставкам с долей 4%, тогда как в первом квартале 2018-го, до введения санкций, Huawei была третьей с долей 11%.



В ноябре прошлого года Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Huawei ведет переговоры о продаже своего серверного бизнеса, поскольку вынуждена была отказаться от процессоров на архитектуре x86 американской компании Intel из-за санкций США.



Тимофей Корнев, Анна Балашова



