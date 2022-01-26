ЦБ ответил на критику его предложений ограничить криптовалюты в России

Банк России ответил на критику представителей криптоиндустрии своего доклада, в котором рекомендовал ввести запрет на майнинг и оборот криптовалюты в стране. В частности Банк России еще раз высказал тезис, что криптовалюты способствуют оттоку средств из экономики страны. Аргументы сторон привел Forbes.



Эксперты отмечают, что в докладе используются «одни и те же негативные утверждения без доказательной базы». Например, Центробанк утверждает, что распространение криптовалют приводит к выводу сбережений граждан за «периметр российской финансовой системы».



Со-основатель международного платежного сервиса Joys Digital Андрей Михайлишин полагает, что говорить о «криптоизации» экономики, которая ограничивает суверенитет денежно-кредитной политики страны, нельзя, поскольку оборот операций с криптовалютой в $5 млрд в год — это 1,8% от валютных остатков на счетах компаний и физлиц.



Регулятор в ответ на критику отметил, что приобретение криптовалюты гражданами — «это вывод капитала из экономики». «Вместо того, чтобы вкладывать средства в депозиты, акции и облигации, которые обеспечивают финансирование экономики нашей страны, граждане приобретают криптовалюты, которые активно обслуживают платежи в нелегальной экономике. Здесь можно провести параллель с долларизацией, но только вложения в криптовалюты могут полностью обесцениться»,— говорится в ответе ЦБ.



Центробанк также считает, что пока общий объем операций россиян с криптовалютой относительно невелик, но, чтобы избежать тренда на его увеличение, нужно «ограничить накопление рисков».



Свой доклад ЦБ опубликовал 20 января. Регулятор также предложил ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты. Использование российских финансовых посредников и инфраструктуры финансового рынка для операций с криптовалютой также предлагается запретить.

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