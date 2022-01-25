Кадыров пояснил свои слова про захват Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обсуждал тему Украины «как блогер, как обычный человек». Он также отметил, что не видит себя в должности президента и «никуда не уйдет» из Чечни. 24 января господин Кадыров сказал, что если бы был президентом, то «давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел бы порядок».



Рамзан Кадыров пояснил, что просто «поговорил с подписчиками о том, какой хочет видеть свою страну или какие внешние угрозы его беспокоят». Он считает, что Россия «должна защищать свои интересы, пока не пришлось их отстаивать на своей же территории». «Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь»,— написал глава Чечни в Telegram.



Он отметил, что все свои заявления делает от своего лица, а не как глава Чеченской Республики. Господин Кадыров подчеркнул, что «никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов» Кремль ему не дает. «И это заявление, повторяюсь, сделано мною как блогером, как обычным человеком. Также говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра и т. д. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!» — добавил он.



В декабре 2021 года Рамзан Кадыров высказался за присоединение Украины к России. По его мнению, Украина — это «наш народ» и «наша территория». В январе на фоне обсуждения в западных СМИ предполагаемых планов «вторжения» России на Украину глава Чечни заявил, что «Америка для Украины ничего хорошего не желает», а американские власти «будут диктовать условия против России». По его словам, граждане Украины «должны противостоять этому» либо Россия «должна принимать меры».

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566908/