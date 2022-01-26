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Brand Finance признало Сбер сильнейшим брендом в Европе

Российские компании
«Нефть России», 26.01.22, Москва, 10:03    Годом ранее по силе бренда Сбер занимал второе место в Европе, уступая Ferrari
 
Международное рейтинговое агентство Brand Finance признало Сбер сильнейшим брендом Европы. Банк занял первое место в Европе по показателю "Сила бренда" (Brand Strength Index, BSI), набрав 92,3 пункта из 100 возможных и получив наивысший рейтинг ААА+, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
 
За прошедший год банк увеличил данный показатель на 0,3% пункта, несмотря на пандемию коронавируса.
 
Годом ранее по силе бренда Сбер занимал второе место в Европе, после Ferrari, но в этом году компании поменялись местами, отмечается в пресс-релизе.
 
В общемировом рейтинге Сбер подтвердил звание сильнейшего банковского бренда планеты. Среди всех брендов банк занял шестое место. Сбер уступил только WeChat, Coca-Cola, Google, YouTube и Naver (главный поисковый сайт Южной Кореи).
 
По оценкам Brand Finance, стоимость бренда Сбера составила $12,8 млрд, что на 36% больше, чем годом ранее. Это позволило улучшить позиции банка по стоимости бренда (Brand Value) и занять 156-ю строчку в рейтинге самых дорогих брендов мира. Годом ранее банк находился на 181-м месте.
 
В России по итогам года Сбер сохранил за собой позиции как самого дорогого, так и самого сильного бренда, уточняется в пресс-релизе.
 

О методах расчета рейтинга
 
Показатель "Сила бренда" рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566909/
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Brand Finance признало Сбер сильнейшим брендом в Европе

«Нефть России», 26.01.22, Москва, 10:03   Годом ранее по силе бренда Сбер занимал второе место в Европе, уступая Ferrari
 
Международное рейтинговое агентство Brand Finance признало Сбер сильнейшим брендом Европы. Банк занял первое место в Европе по показателю "Сила бренда" (Brand Strength Index, BSI), набрав 92,3 пункта из 100 возможных и получив наивысший рейтинг ААА+, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
 
За прошедший год банк увеличил данный показатель на 0,3% пункта, несмотря на пандемию коронавируса.
 
Годом ранее по силе бренда Сбер занимал второе место в Европе, после Ferrari, но в этом году компании поменялись местами, отмечается в пресс-релизе.
 
В общемировом рейтинге Сбер подтвердил звание сильнейшего банковского бренда планеты. Среди всех брендов банк занял шестое место. Сбер уступил только WeChat, Coca-Cola, Google, YouTube и Naver (главный поисковый сайт Южной Кореи).
 
По оценкам Brand Finance, стоимость бренда Сбера составила $12,8 млрд, что на 36% больше, чем годом ранее. Это позволило улучшить позиции банка по стоимости бренда (Brand Value) и занять 156-ю строчку в рейтинге самых дорогих брендов мира. Годом ранее банк находился на 181-м месте.
 
В России по итогам года Сбер сохранил за собой позиции как самого дорогого, так и самого сильного бренда, уточняется в пресс-релизе.
 

О методах расчета рейтинга
 
Показатель "Сила бренда" рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.
 


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