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Первые российские спортсмены прилетели в Пекин для участия в Олимпиаде

События
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:50    Команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку приземлились в аэропорту Шоуду в 09:49 по местному времени
 
Первые спортсмены из России прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх. Команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку приземлились в аэропорту Шоуду в 09:49 по местному времени.
 
В состав мужской олимпийской команды по биатлону вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. Женскую сборную на Играх представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.
 
Российскую команду по шорт-треку представят десять спортсменов. В состав женской команды включены Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова, в состав мужской сборной вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог.
 
В состав женской национальной команды по хоккею вошли вратари Диана Фархутдинова ("Динамо-Нева"), Мария Сорокина ("Агидель"), Дарья Гредзен ("Бирюса"), защитники Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе - СКИФ), Екатерина Николаева ("Динамо-Нева"), Мария Печникова, Анна Шибанова (обе - "Агидель"), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе - "Торнадо"), нападающие Людмила Белякова, Елена Дергачева, Анна Шохина (все - "Торнадо"), Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова (все - "Динамо-Нева"), Оксана Братищева, Виктория Кулишова (обе - СКИФ), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова (обе - "Бирюса"), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Ольга Сосина (все - "Агидель"). Три хоккеистки отправились в Пекин в качестве запасных: голкипер Валерия Меркушева (СКИФ), защитник Лиана Ганеева ("Динамо-Нева") и нападающий Полина Лучникова ("Агидель").
 
Женскую команду по конькобежному спорту на Олимпиаде представят Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева. В мужскую команду вошли Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов. Сборная России по конькобежному спорту прилетела в Пекин не в полном составе, оставшаяся часть команды должна прибыть в столицу Китая из Иркутска, где до 27 января находилась на тренировочном сборе.
 
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566955/
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Первые российские спортсмены прилетели в Пекин для участия в Олимпиаде

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:50   Команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку приземлились в аэропорту Шоуду в 09:49 по местному времени
 
Первые спортсмены из России прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх. Команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку приземлились в аэропорту Шоуду в 09:49 по местному времени.
 
В состав мужской олимпийской команды по биатлону вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. Женскую сборную на Играх представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.
 
Российскую команду по шорт-треку представят десять спортсменов. В состав женской команды включены Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова, в состав мужской сборной вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог.
 
В состав женской национальной команды по хоккею вошли вратари Диана Фархутдинова ("Динамо-Нева"), Мария Сорокина ("Агидель"), Дарья Гредзен ("Бирюса"), защитники Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе - СКИФ), Екатерина Николаева ("Динамо-Нева"), Мария Печникова, Анна Шибанова (обе - "Агидель"), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе - "Торнадо"), нападающие Людмила Белякова, Елена Дергачева, Анна Шохина (все - "Торнадо"), Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова (все - "Динамо-Нева"), Оксана Братищева, Виктория Кулишова (обе - СКИФ), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова (обе - "Бирюса"), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Ольга Сосина (все - "Агидель"). Три хоккеистки отправились в Пекин в качестве запасных: голкипер Валерия Меркушева (СКИФ), защитник Лиана Ганеева ("Динамо-Нева") и нападающий Полина Лучникова ("Агидель").
 
Женскую команду по конькобежному спорту на Олимпиаде представят Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева. В мужскую команду вошли Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов. Сборная России по конькобежному спорту прилетела в Пекин не в полном составе, оставшаяся часть команды должна прибыть в столицу Китая из Иркутска, где до 27 января находилась на тренировочном сборе.
 
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
 


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