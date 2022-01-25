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Высокая инфляция в США сохраняется гораздо дольше, чем прогнозировала ФРС

Экономика
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:52    Экономика США больше не нуждается в постоянном высоком уровне поддержки денежно-кредитными мерами, заявил председатель системы Джером Пауэлл
 
Высокая инфляция в США сохраняется гораздо дольше, чем ожидалось, власти будут использовать все имеющиеся средства, чтобы снизить ее. Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).
 
"Высокая инфляция сохраняется дольше, чем ожидалось, и мы готовы реагировать соответствующим образом для достижения наших целей", - отметил он, говоря об установленном ФРС целевом показателе инфляции на уровне 2%. Пауэлл добавил, что регулятор "использует все необходимые средства для предотвращения закрепления более высокой инфляции". "Наша цель - вернуть инфляцию к 2%", - заявил председатель ФРС.
 
Он подчеркнул важность "быть готовыми к риску того, что инфляция в нынешнем году будет оставаться на высоком уровне". Однако, по оценкам главы финрегулятора, цены на товары и услуги должны в этом году снизиться.
 
Годовая инфляция в США в декабре прошлого года росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В США седьмой месяц подряд инфляция превышает отметку 5%.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566956/
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Высокая инфляция в США сохраняется гораздо дольше, чем прогнозировала ФРС

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 07:52   Экономика США больше не нуждается в постоянном высоком уровне поддержки денежно-кредитными мерами, заявил председатель системы Джером Пауэлл
 
Высокая инфляция в США сохраняется гораздо дольше, чем ожидалось, власти будут использовать все имеющиеся средства, чтобы снизить ее. Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).
 
"Высокая инфляция сохраняется дольше, чем ожидалось, и мы готовы реагировать соответствующим образом для достижения наших целей", - отметил он, говоря об установленном ФРС целевом показателе инфляции на уровне 2%. Пауэлл добавил, что регулятор "использует все необходимые средства для предотвращения закрепления более высокой инфляции". "Наша цель - вернуть инфляцию к 2%", - заявил председатель ФРС.
 
Он подчеркнул важность "быть готовыми к риску того, что инфляция в нынешнем году будет оставаться на высоком уровне". Однако, по оценкам главы финрегулятора, цены на товары и услуги должны в этом году снизиться.
 
Годовая инфляция в США в декабре прошлого года росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В США седьмой месяц подряд инфляция превышает отметку 5%.
 


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