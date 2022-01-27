"Транснефть" продолжает отгрузку нефти в Новороссийске, завтра вновь ждет ухудшения погоды

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 13:05 Отгрузка нефти в порту Новороссийска пока продолжается, но завтра по прогнозу погода вновь ухудшится, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.



"В Новороссийске под погрузкой сейчас позиция 24-25 января из нефтеграфика. На рейд порта уже подошли два оставшихся танкера из январского графика - позиции 28-29 [января] и 30-31 [января]. Но по прогнозу завтра вновь резкое ухудшение погоды, причем до конца недели. По отгрузке дизеля отставание в две позиции пока сохраняется", - сказал он.



В балтийских портах Усть-Луга и Приморск сейчас сильный снегопад, но отгрузка идет по графику. В дальневосточном порту Козьмино погода рабочая. Опаздывающих танкеров нет, добавил официальный представитель "Транснефти".



"В прошедшие сутки сдачу в систему продолжила ограничивать на узле сдачи № 224 (Альметьевск) "Татнефть". Поставки на НПЗ идут по плану", - сказал он.



