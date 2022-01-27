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"Транснефть" продолжает отгрузку нефти в Новороссийске, завтра вновь ждет ухудшения погоды

Российские компании
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 13:05    Отгрузка нефти в порту Новороссийска пока продолжается, но завтра по прогнозу погода вновь ухудшится, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
 
"В Новороссийске под погрузкой сейчас позиция 24-25 января из нефтеграфика. На рейд порта уже подошли два оставшихся танкера из январского графика - позиции 28-29 [января] и 30-31 [января]. Но по прогнозу завтра вновь резкое ухудшение погоды, причем до конца недели. По отгрузке дизеля отставание в две позиции пока сохраняется", - сказал он.
 
В балтийских портах Усть-Луга и Приморск сейчас сильный снегопад, но отгрузка идет по графику. В дальневосточном порту Козьмино погода рабочая. Опаздывающих танкеров нет, добавил официальный представитель "Транснефти".
 
"В прошедшие сутки сдачу в систему продолжила ограничивать на узле сдачи № 224 (Альметьевск) "Татнефть". Поставки на НПЗ идут по плану", - сказал он.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566998/
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"Транснефть" продолжает отгрузку нефти в Новороссийске, завтра вновь ждет ухудшения погоды

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 13:05   Отгрузка нефти в порту Новороссийска пока продолжается, но завтра по прогнозу погода вновь ухудшится, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
 
"В Новороссийске под погрузкой сейчас позиция 24-25 января из нефтеграфика. На рейд порта уже подошли два оставшихся танкера из январского графика - позиции 28-29 [января] и 30-31 [января]. Но по прогнозу завтра вновь резкое ухудшение погоды, причем до конца недели. По отгрузке дизеля отставание в две позиции пока сохраняется", - сказал он.
 
В балтийских портах Усть-Луга и Приморск сейчас сильный снегопад, но отгрузка идет по графику. В дальневосточном порту Козьмино погода рабочая. Опаздывающих танкеров нет, добавил официальный представитель "Транснефти".
 
"В прошедшие сутки сдачу в систему продолжила ограничивать на узле сдачи № 224 (Альметьевск) "Татнефть". Поставки на НПЗ идут по плану", - сказал он.
 


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