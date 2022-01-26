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Иск по водной блокаде Крыма будет подан к трем украинским юридическим лицам

Дела судейские
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 13:06    Власти Крыма подадут иск об ущербе от водной блокады полуострова со стороны Киева к трем украинским юридическим лицам. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель комитета Госсовета Крыма по законодательству Сергей Трофимов.
 
"В Арбитражный суд Республики Крым будет подан иск к трем юридическим лицам, которые представляют государство Украина. Это министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и управление Северо-Крымского канала", - сказал Трофимов.
 
Накануне первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс сообщил ТАСС, что первый иск по водной блокаде будет подан к Украине до конца февраля.
 
Как ранее сообщал ТАСС Фикс, иски к Украине подадут семь крымских министерств и ведомств, в том числе министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства, министерство курортов и туризма, госкомитет по водному хозяйству. Ущерб от действий Киева оценивается на сегодняшний день в 1,45 трлн рублей. Власти Крыма планируют также подать иски по энергетической, продовольственной, транспортной и банковской блокадам.
 
Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. А в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров с Украины. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения. В августе 2021 года Следственный комитет РФ по факту водной блокады Крыма возбудил уголовное дело по статье "Экоцид", ставшее первым таким делом в российской практике. Как рассчитывают в Крыму, к ответственности будут привлечены конкретные лица - те, кто подстрекал к организации блокады и участвовал в этом.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566999/
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Иск по водной блокаде Крыма будет подан к трем украинским юридическим лицам

«Нефть России», 27.01.22, Москва, 13:06   Власти Крыма подадут иск об ущербе от водной блокады полуострова со стороны Киева к трем украинским юридическим лицам. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель комитета Госсовета Крыма по законодательству Сергей Трофимов.
 
"В Арбитражный суд Республики Крым будет подан иск к трем юридическим лицам, которые представляют государство Украина. Это министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и управление Северо-Крымского канала", - сказал Трофимов.
 
Накануне первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс сообщил ТАСС, что первый иск по водной блокаде будет подан к Украине до конца февраля.
 
Как ранее сообщал ТАСС Фикс, иски к Украине подадут семь крымских министерств и ведомств, в том числе министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства, министерство курортов и туризма, госкомитет по водному хозяйству. Ущерб от действий Киева оценивается на сегодняшний день в 1,45 трлн рублей. Власти Крыма планируют также подать иски по энергетической, продовольственной, транспортной и банковской блокадам.
 
Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. А в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров с Украины. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения. В августе 2021 года Следственный комитет РФ по факту водной блокады Крыма возбудил уголовное дело по статье "Экоцид", ставшее первым таким делом в российской практике. Как рассчитывают в Крыму, к ответственности будут привлечены конкретные лица - те, кто подстрекал к организации блокады и участвовал в этом.
 


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