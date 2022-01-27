Медведев на 100% уверен, что "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию
«Нефть России», 27.01.22, Москва, 13:07 Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на 100% уверен в том, что газопровод "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию, так как в интересах европейских потребителей запустить его как можно скорее. Такое мнение он высказал в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.
"Он, безусловно, достроен, он готов к эксплуатации, там все уже абсолютно готово. Будет ли он введен в эксплуатацию? Я выскажу свое мнение. Я, конечно, тоже могу ошибаться. Я на 100% уверен, что он будет введен в эксплуатацию, просто потому что не бывает чудес. Если есть экономическая потребность, она должна быть реализована", - сказал он.
Он подчеркнул, что периодически газ стоит на споте 2 тыс. евро. "Этого вообще никто не мог представить пять-десять лет назад. Это гигантские деньги!" - сказал политик. "Но если газ стоит таких денег, ну о чем тут говорить? Я считаю, что они должны это сделать as soon as possible (англ. "как можно скорее" - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.
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