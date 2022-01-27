Эксперты ВШЭ назвали «фискальным чудом» доходы бюджета России в 2021 году

Объем доходов федерального бюджета России в 2021 г. составил 25,29 трлн руб., превысив план на 34,8%. При этом объем расходов сложился на уровне в 24,77 трлн руб. В результате вместо ожидаемого дефицита в 2,75 трлн руб. бюджет был исполнен с профицитом в 514,76 млрд руб., что стало «фискальным чудом» для страны, говорится в «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном экспертами НИУ ВШЭ (документ есть в распоряжении «Ведомостей»).



Аналитики назвали пять основных причин подобного результата:



- Более высокие темпы экономического роста по сравнению с ожидаемыми: плановые показатели основывались на оценке роста ВВП в 2021 г. на 3,3%, тогда фактическое значение, по словам президента России Владимира Путина, составит примерно 4,5% (рекорд с 2010 г.);

- Более значительный рост мировых цен на нефть. В частности, средняя цена на нефть российской марки Urals в 2021 г. составила $69,1 за баррель, тогда как ожидался показатель в $45,3 после $42 в 2020 г.

- Заметное сокращение нормы сбережений домохозяйств относительно 2020 г.;

- Снижение международной мобильности граждан ввиду пандемии коронавируса;

- Ускорение годовой инфляции до рекордных за шесть лет 8,39% при цели Центробанка в 4%.



Как отметили в ВШЭ, повышение мировых цен на нефть привело к росту объема нефтегазовых доходов российского бюджета в 1,5 раза по сравнению с планом и в 1,7 раза относительно аналогичного показателя 2020 г. Также на ситуацию повлиял рост курса доллара с 71,94 руб. за 2020 г. до 73,65 руб. в 2021 г. Наконец, «физические объемы добычи нефти и природного газа в январе-ноябре 2021 г. превышали прошлогодние показатели на 2,3%», указали эксперты.



Объем ненефтегазовых доходов в 2021 г. превысил плановые показатели на 27%. В основном это связано с ростом объема налоговых поступлений: внутренний НДС и НДС на ввозимые товары в годовом выражении повысились на 28 и 27% соответственно. Подобная динамика обусловлена ростом экономики и импорта (НДС на импорт вырос за счет номинального ослабления рубля), ограниченной мобильностью граждан, снижением темпов прироста наличности на руках у граждан и ускорением инфляции, пояснили эксперты.

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