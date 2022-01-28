В правительстве подготовили «дорожную карту» по регулированию криптовалют

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 07:36 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по криптовалютам. Она предусматривает их регулирование, а не запрет, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное «приземление» криптоплощадок в России



Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» по регулированию операций с криптовалютой в России. Документ есть у РБК, его содержание подтвердил источник, близкий к разрабатывавшей его межведомственной рабочей группе. Карта рассчитана на период до конца 2022 года.



В подготовке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России. Вошедшие в документ предложения поддержали все ведомства, кроме ЦБ, рассказал источник РБК. ЦБ выступает за запрет оборота криптовалюты на территории России.



«Участники проанализировали международный опыт и выработали единое мнение — инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета. Полный запрет невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок», — сказал собеседник РБК, близкий к рабочей группе.





Что намерено делать правительство



В правительстве в целом поддержали подход регулирования криптовалют, а не их запрета, следует из «дорожной карты». Документ, в частности, предлагает следующие шаги в этой сфере:



* К маю 2022 года — проработать «атрибуты и функционал системы комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов p2p-платформ (по переводам между физлицами. — РБК) и иных систем, в том числе провайдеров услуг виртуальных активов». Этим займется Минфин.

* Доработать положения «регуляторно-ограничительного режима» деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить статус участников рынка и порядок их деятельности, а также выбрать орган, который будет надзирать за этой сферой.

* К ноябрю — перенести требования межправительственной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в части виртуальных активов в систему «регуляторно-ограничительных мер» (а не запрета).

* К декабрю — разработать механизмы регистрации и отчетности организаций, через которые проходит обращение виртуальных активов в России.

* Определить ответственность за преступления с использованием криптовалют. Ввести административную или уголовную ответственность за уклонение от декларирования сведений об операциях с криптовалютами (с такой инициативой Минфин выступил еще в 2020 году). Кроме того, их использование должно стать отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, отнесенных к подследственности Следственного комитета.

* Сформировать механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами.

* Доработать законопроект об информировании о фактах обладания цифровой валютой и операциях с ней.

* Ввести административную ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов и нарушение правил совершения сделок с ними, а также за организацию незаконного приема цифровой валюты.

* Определить порядок идентификации клиентов операторов обмена цифровых валют. Участники рынка, которые попадают под требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, должны будут направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами.



В рамках этой «дорожной карты» в правительстве также хотят дать правовую оценку использованию подставных лиц (дропов — людей, которые оформляют на себя обычную дебетовую карту, а затем за вознаграждение передают ее мошеннику) в расчетах между физлицами. Еще один пункт — анализ китайской практики запретительных норм в отношении криптовалютного сектора. С привлечением ЦБ планируется определить принципы функционирования китайских систем технологического и финансового контроля, прокурорского надзора и контроля за деятельностью провайдеров услуг виртуальных активов.



Среди других задач — разработка методики оценки стоимости криптовалютных активов, актуализация классификаторов видов экономической деятельности (чтобы включить в их число оборот криптовалюты), а также проработка вопроса о том, применим ли к площадкам по обороту криптовалют 236-ФЗ о деятельности иностранных интернет-компаний. Он, в частности, предусматривает их «приземление» в России, то есть обязанность открыть в России филиал или создать юрлицо.





В чем суть споров вокруг регулирования криптовалют



Межправительственная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег ФАТФ предлагает странам мира два подхода в отношении криптовалют: их регулирование или запрет и ограничение деятельности с виртуальными активами.



На прошлой неделе Банк России выпустил доклад, в котором предложил запретить в России операции с криптовалютами. Регулятор увидел в них многочисленные риски: отток капитала и ослабление рубля, снятие денег с депозитов, возможность полной потери инвестиций, утрата суверенитета национальной валюты и т.д.



Значительно более мягкий подход у Минфина. Как писал РБК, ведомство выступает за регулирование, а не запрет криптовалют, хоть и с существенными ограничениями: операции должны проводиться через банки, клиентов следует идентифицировать, а информацию о сделках — предоставлять госорганам. Иностранные биржи должны работать в России только при открытии своего представительства. Предложения Минфина поддержал Росфинмониторинг.



Представители российского крипторынка недовольны идеей ЦБ о запрете криптовалют в России, а больше поддерживают подход Минфина. В концепции Минфина заложена правильная система регулирования криптовалют, которая решает проблемы, обозначенные ЦБ, говорил РБК президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. «Вместо резкого запрета разумно ввести регуляторные меры и проследить за их результатами», — отмечал председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По его словам, так как концепция регулирования предполагает задействование банковской системы, поднадзорной ЦБ, то для ее реализации правительству придется искать компромисс с Банком России.



Предложенный Центральным банком России запрет криптовалют неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом, предупреждал основатель Telegram Павел Дуров. «Рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — считает он.



По словам Дурова, Россия является одним из лидеров по числу высококлассных специалистов блокчейн-индустрии и может стать одним из крупных игроков новой экономики при «вдумчивом регулировании».



Минэкономразвития знакомо с содержанием «дорожной карты», сообщил РБК представитель министерства, воздержавшись от других комментариев. Банк России ознакомился с проектом «дорожной карты» и направил правительству предложения по ее доработке, сказал РБК представитель регулятора. Как следует из его ответа, ЦБ считает необходимым подготовить закон, устанавливающий запрет на выпуск и обращение частной цифровой валюты в России, а также определяющий ответственность за нарушение запрета. «Банк России неоднократно отмечал высокие риски для устойчивости и стабильности финансовой системы Российской Федерации, связанные с оборотом и использованием криптовалюты», — резюмировали в ЦБ.



«Дорожная карта» еще может быть доработана «с учетом развернувшейся дискуссии», не исключил в разговоре с РБК федеральный чиновник.



«Вопрос скорее не в том, у кого подход лучше — у Минфина или у ЦБ. Вопрос в том, как инкорпорировать развивающиеся криптовалюты в современные финансовые условия, при этом не нарушая финансовой стабильности и не ломая денежно-кредитную политику», — говорит профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов. Он напомнил два крайних подхода к криптовалютам на примере двух стран: «Китай, по сути, запретил майнинг и использование криптовалют на своей территории, после чего майнинг переместился на другие территории. Сальвадор попробовал сделать биткоин платежным средством на своей территории. И если в первом случае регуляторы контролируют процессы и способны обеспечить стабилизацию финансовых условий на своей территории, то в случае Сальвадора дошло до споров с Международным валютным фондом и до просьб МВФ перестать использовать биткоин как замену локальной валюте».



Антон Фейнберг



