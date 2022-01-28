Рубль умеренно растет к доллару и евро на старте торгов на фоне позитивных сигналов с внешних рынков

Доллар США и евро умеренно снижаются на старте торгов Московской биржи в пятницу утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне растущих цен на нефть и за счет интереса инвесторов к рисковым активам.



Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,7 - 77,96 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 77,7325 руб. (-22,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,68 руб. (-29 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,56 коп. к уровню закрытия 27 января, до 81,76 рубля.



Доллар при этом оказался на 121,45 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 178,8 коп. ниже официального курса.



По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рынок на старте торгов пятницу вышел из-под влияния геополитики, фон которой можно назвать нейтральным. Нацвалюта умеренно подросла к бивалютной корзине за счет растущей нефти и интереса инвесторов к рисковым активам.



Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,79 за баррель, что на 0,50 % выше цены закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $87,15 за баррель, что на 0,62% выше уровня закрытия рынка 27 января.



Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром демонстрируют позитивную динамику: японский Nikkei 225 вырос на 2,02%, китайский CSI300 - на 0,08%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,55%.



Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг после первоначального роста. Диапазон между достигнутыми в четверг максимальными и минимальными значениями индикаторов был не таким существенным, как в предыдущие сессии на этой неделе, однако продолжает указывать на сохранение переменчивых настроений на рынке. Индекс VIX, который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, накануне подскочил до максимума за год.



Трейдеры оценивали итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы, а также новую порцию отчетов компаний и статистических данных.



Федрезерв ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых и сообщил о планах свернуть программу выкупа активов в марте.



Экономика США в четвертом квартале 2021 года выросла на 6,9% в пересчете на годовые темпы, максимально за пять кварталов, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 30 тыс. - до 260 тыс. человек. Это первое снижение количества заявок за последний месяц. Оно обусловлено, в том числе, ослаблением негативного влияния со стороны распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

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