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Brent подорожала до $89,88 за баррель

Цены на нефть
«Нефть России», 28.01.22, Москва, 09:05    Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе утренних торгов в пятницу после снижения накануне, аналитики следят за курсом доллара и ситуацией вокруг Украины.
 
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 по московскому времени в пятницу составила $89,88 за баррель, что на $0,54 (0,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,62 (0,7%) - до $89,34 за баррель.
 
Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $87,29 за баррель, что на $0,68 (0,79%) выше итогового значения сессии в четверг. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,74 (0,9%), до $86,61 за баррель.
 
Отрицательная динамика цен на нефть накануне вызвана укреплением доллара, сказал старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн, однако "рынок по-прежнему обеспокоен дефицитом поставок на фоне растущих геополитических рисков", добавил он.
 
Долларовый индекс, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, накануне рос более чем на 1% на итогах январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв ожидаемо не стал менять ключевую ставку, однако подал сигнал о готовности сделать это уже в марте.
 
Сильный доллар негативно влияет на сырьевые товары в целом и на нефть в частности, поскольку снижает инвестиционную привлекательность номинированных в долларах активов для держателей других валют.
 
Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг Украины. Накануне рынки с оптимизмом восприняли слова представителя российского МИД о том, что "мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами". Однако напряженность в регионе сохраняется.
 
"По-прежнему есть опасения насчет поставок российской нефти и газа в случае военной эскалации", - написал аналитик Commerzbank Карстен Фритш.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/567080/
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Brent подорожала до $89,88 за баррель

«Нефть России», 28.01.22, Москва, 09:05   Цены на нефть эталонных марок умеренно растут в ходе утренних торгов в пятницу после снижения накануне, аналитики следят за курсом доллара и ситуацией вокруг Украины.
 
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 по московскому времени в пятницу составила $89,88 за баррель, что на $0,54 (0,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,62 (0,7%) - до $89,34 за баррель.
 
Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $87,29 за баррель, что на $0,68 (0,79%) выше итогового значения сессии в четверг. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $0,74 (0,9%), до $86,61 за баррель.
 
Отрицательная динамика цен на нефть накануне вызвана укреплением доллара, сказал старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн, однако "рынок по-прежнему обеспокоен дефицитом поставок на фоне растущих геополитических рисков", добавил он.
 
Долларовый индекс, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, накануне рос более чем на 1% на итогах январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв ожидаемо не стал менять ключевую ставку, однако подал сигнал о готовности сделать это уже в марте.
 
Сильный доллар негативно влияет на сырьевые товары в целом и на нефть в частности, поскольку снижает инвестиционную привлекательность номинированных в долларах активов для держателей других валют.
 
Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг Украины. Накануне рынки с оптимизмом восприняли слова представителя российского МИД о том, что "мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами". Однако напряженность в регионе сохраняется.
 
"По-прежнему есть опасения насчет поставок российской нефти и газа в случае военной эскалации", - написал аналитик Commerzbank Карстен Фритш.
 


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