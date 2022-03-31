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Украина отзывает своих послов в Грузии и Марокко

Политика
«Нефть России», 31.03.22, Москва, 07:38    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указы об отзыве украинских послов в Грузии и Марокко в связи с тем, что "они теряют время на дипломатическом фронте" в странах своей дипмиссии.
 
"Подписал указ (...) об отзыве такого посла из Марокко. Также вернули посла из Грузии", - заявил Зеленский в видеообращении во среду вечером, добавив, что "они теряют время на дипломатическом фронте".
 
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 марта об отзыве посла из Грузии для консультаций в связи с позицией грузинского правительства, отказавшегося присоединиться к санкциям против России и препятствующего направлению грузинских добровольцев на Украину.
 
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 14 марта призвала Зеленского вернуть посла Украины в Тбилиси.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569471/

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Украина отзывает своих послов в Грузии и Марокко

«Нефть России», 31.03.22, Москва, 07:38   Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указы об отзыве украинских послов в Грузии и Марокко в связи с тем, что "они теряют время на дипломатическом фронте" в странах своей дипмиссии.
 
"Подписал указ (...) об отзыве такого посла из Марокко. Также вернули посла из Грузии", - заявил Зеленский в видеообращении во среду вечером, добавив, что "они теряют время на дипломатическом фронте".
 
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 марта об отзыве посла из Грузии для консультаций в связи с позицией грузинского правительства, отказавшегося присоединиться к санкциям против России и препятствующего направлению грузинских добровольцев на Украину.
 
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 14 марта призвала Зеленского вернуть посла Украины в Тбилиси.
 


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