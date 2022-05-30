"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 44,1 млн куб. м через "Суджу"

«Нефть России», 29.05.22, Москва, 10:58 "Газпром" направляет газ для Европы транзитом через Украину в объеме 44,1 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.



"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной, через ГИС "Суджа": 44,1 млн куб. м на 29 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он. Накануне объем прокачки составлял 43,96 млн куб. м.



"Оператор ГТС Украины" 10 мая сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.



