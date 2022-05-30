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"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 44,1 млн куб. м через "Суджу"

Газ
«Нефть России», 29.05.22, Москва, 10:58    "Газпром" направляет газ для Европы транзитом через Украину в объеме 44,1 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
 
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной, через ГИС "Суджа": 44,1 млн куб. м на 29 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он. Накануне объем прокачки составлял 43,96 млн куб. м.
 
"Оператор ГТС Украины" 10 мая сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569923/

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"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 44,1 млн куб. м через "Суджу"

«Нефть России», 29.05.22, Москва, 10:58   "Газпром" направляет газ для Европы транзитом через Украину в объеме 44,1 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
 
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной, через ГИС "Суджа": 44,1 млн куб. м на 29 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он. Накануне объем прокачки составлял 43,96 млн куб. м.
 
"Оператор ГТС Украины" 10 мая сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.
 


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