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Во время политического шторма важно сохранить соглашение ОПЕК+

ОПЕК
«Нефть России», 30.05.22, Москва, 09:29    Сейчас, во время политического шторма, важно сохранить соглашение ОПЕК+, считает вице-президент по стратегическому развитию "Лукойла" Леонид Федун.
 
"В условиях политического шторма чрезвычайно важно сохранить соглашение ОПЕК+. Только арабские производители обладают свободными мощностями, способными в краткосрочный период частично заместить российский нефтяной экспорт", - пишет он в статье для РБК.
 
Несомненно, отмечает Федун, все последующие шаги по оптимизации поставок нефти было бы разумно координировать с партнерами по соглашению. Со временем по мере роста мирового спроса на углеводороды и развития экспортной инфраструктуры, ориентированной на восточное направление, у России появится возможность вновь нарастить добычу нефти, сохраняя формат взаимодействия ОПЕК+, также отметил вице-президент "Лукойла".
 
Он добавил, что сейчас важно сосредоточиться на логистических проблемах, в первую очередь на страховании и перестраховке судов и грузов. Рост стоимости фрахта судов, большие скидки по стоимости товарных партий связаны с санкционными ограничениями в страховании ответственности перевозчиков, объяснил Федун.
 
Кроме того, стоит обратить внимание на увеличение мощностей национального танкерного флота, включая танкеры класса "река-море". Это позволит создать альтернативные транспортные коридоры экспорта российской нефти через Турцию, Иран и страны Средней Азии, считает он.
 
Условиями для развития нефтяной промышленности сейчас являются бюджетная и производственная адаптивность, а также соглашение с нашими партнерами по ОПЕК+, заключил Федун.
 
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Альянс с августа 2021 года ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 2 июня.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569924/

"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 44,1 млн куб. м через "Суджу"Леонид Федун предлагает снизить добычу нефти в России
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Во время политического шторма важно сохранить соглашение ОПЕК+

«Нефть России», 30.05.22, Москва, 09:29   Сейчас, во время политического шторма, важно сохранить соглашение ОПЕК+, считает вице-президент по стратегическому развитию "Лукойла" Леонид Федун.
 
"В условиях политического шторма чрезвычайно важно сохранить соглашение ОПЕК+. Только арабские производители обладают свободными мощностями, способными в краткосрочный период частично заместить российский нефтяной экспорт", - пишет он в статье для РБК.
 
Несомненно, отмечает Федун, все последующие шаги по оптимизации поставок нефти было бы разумно координировать с партнерами по соглашению. Со временем по мере роста мирового спроса на углеводороды и развития экспортной инфраструктуры, ориентированной на восточное направление, у России появится возможность вновь нарастить добычу нефти, сохраняя формат взаимодействия ОПЕК+, также отметил вице-президент "Лукойла".
 
Он добавил, что сейчас важно сосредоточиться на логистических проблемах, в первую очередь на страховании и перестраховке судов и грузов. Рост стоимости фрахта судов, большие скидки по стоимости товарных партий связаны с санкционными ограничениями в страховании ответственности перевозчиков, объяснил Федун.
 
Кроме того, стоит обратить внимание на увеличение мощностей национального танкерного флота, включая танкеры класса "река-море". Это позволит создать альтернативные транспортные коридоры экспорта российской нефти через Турцию, Иран и страны Средней Азии, считает он.
 
Условиями для развития нефтяной промышленности сейчас являются бюджетная и производственная адаптивность, а также соглашение с нашими партнерами по ОПЕК+, заключил Федун.
 
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Альянс с августа 2021 года ежемесячно увеличивал добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а с мая этого года - на 432 тысячи. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 2 июня.
 


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