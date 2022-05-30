Байден может посетить Саудовскую Аравию и обсудить там поставки нефти

Собеседники агентства рассказали, что американский президент может посетить Ближний Восток после саммита G7 в Германии (26-28 июня) и встречи НАТО в Испании (28-30 июня). Далее Джо Байден планирует поехать в Израиль, где встретится с премьер-министром Нафтали Беннетом.
Визит на Ближний Восток будет направлен на укрепление отношений США и Саудовской Аравией в то время, как Вашингтон пытается найти способы борьбы с высокими ценами на бензин. Согласится ли Саудовская Аравия увеличить добычу нефти, пока неизвестно, пишет Reuters.
Саммит Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива — региональная закрытая международная организация, в которую входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
В Белом Доме считают, что в подорожании бензина виновата Россия, которая проводит военную операцию на Украине. Цены на бензин в США резко выросли после того, как 8 марта президент США Джо Байден объявил об эмбарго на поставки российских энергоносителей.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569943/