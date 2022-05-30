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Байден может посетить Саудовскую Аравию и обсудить там поставки нефти

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«Нефть России», 02.06.22, Москва, 08:43    Президент США Джо Байден планирует отправиться на Ближний Восток в конце текущего месяца, чтобы принять участие в саммите Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива и встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, господин Байден намерен обсудить с принцем, в частности, увеличение добычи нефти.
 
Собеседники агентства рассказали, что американский президент может посетить Ближний Восток после саммита G7 в Германии (26-28 июня) и встречи НАТО в Испании (28-30 июня). Далее Джо Байден планирует поехать в Израиль, где встретится с премьер-министром Нафтали Беннетом.
 
Визит на Ближний Восток будет направлен на укрепление отношений США и Саудовской Аравией в то время, как Вашингтон пытается найти способы борьбы с высокими ценами на бензин. Согласится ли Саудовская Аравия увеличить добычу нефти, пока неизвестно, пишет Reuters.
 
Саммит Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива — региональная закрытая международная организация, в которую входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
 
В Белом Доме считают, что в подорожании бензина виновата Россия, которая проводит военную операцию на Украине. Цены на бензин в США резко выросли после того, как 8 марта президент США Джо Байден объявил об эмбарго на поставки российских энергоносителей.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/569943/

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Байден может посетить Саудовскую Аравию и обсудить там поставки нефти

«Нефть России», 02.06.22, Москва, 08:43   Президент США Джо Байден планирует отправиться на Ближний Восток в конце текущего месяца, чтобы принять участие в саммите Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива и встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, господин Байден намерен обсудить с принцем, в частности, увеличение добычи нефти.
 
Собеседники агентства рассказали, что американский президент может посетить Ближний Восток после саммита G7 в Германии (26-28 июня) и встречи НАТО в Испании (28-30 июня). Далее Джо Байден планирует поехать в Израиль, где встретится с премьер-министром Нафтали Беннетом.
 
Визит на Ближний Восток будет направлен на укрепление отношений США и Саудовской Аравией в то время, как Вашингтон пытается найти способы борьбы с высокими ценами на бензин. Согласится ли Саудовская Аравия увеличить добычу нефти, пока неизвестно, пишет Reuters.
 
Саммит Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива — региональная закрытая международная организация, в которую входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
 
В Белом Доме считают, что в подорожании бензина виновата Россия, которая проводит военную операцию на Украине. Цены на бензин в США резко выросли после того, как 8 марта президент США Джо Байден объявил об эмбарго на поставки российских энергоносителей.
 


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