Байден может посетить Саудовскую Аравию и обсудить там поставки нефти

Президент США Джо Байден планирует отправиться на Ближний Восток в конце текущего месяца, чтобы принять участие в саммите Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива и встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, господин Байден намерен обсудить с принцем, в частности, увеличение добычи нефти.



Собеседники агентства рассказали, что американский президент может посетить Ближний Восток после саммита G7 в Германии (26-28 июня) и встречи НАТО в Испании (28-30 июня). Далее Джо Байден планирует поехать в Израиль, где встретится с премьер-министром Нафтали Беннетом.



Визит на Ближний Восток будет направлен на укрепление отношений США и Саудовской Аравией в то время, как Вашингтон пытается найти способы борьбы с высокими ценами на бензин. Согласится ли Саудовская Аравия увеличить добычу нефти, пока неизвестно, пишет Reuters.



Саммит Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива — региональная закрытая международная организация, в которую входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.



В Белом Доме считают, что в подорожании бензина виновата Россия, которая проводит военную операцию на Украине. Цены на бензин в США резко выросли после того, как 8 марта президент США Джо Байден объявил об эмбарго на поставки российских энергоносителей.

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