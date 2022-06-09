Горбуша юго-запада Сахалина: промысел закрыт, реки пусты

«Нефть России», 01.08.22, Москва, 07:36 «Экологическая вахта Сахалина» обследовала нерестилища горбуши 14 рек, впадающих в Татарский пролив в юго-западной части острова. Это реки Холмского и Томаринского районов – Красногорка, Парусная, Белинская, Новоенисейская, Ильинка, Черемшанка, Томаринка, Черная речка, Новоселка, Чеховка, Красноярка, Кострома, Пионерская, Яблочная. Общая площадь нерестилищ горбуши в них составляет около 2 млн. кв. м.



Обследование проводилось в рамках ежегодного общественного мониторинга заполнения рек Сахалина производителями горбуши.





Река Красноярка



В настоящее время в реках юго-западного побережья Сахалина горбуша должна активно нереститься, ее плотность должна быть максимальной. Но реки оказались пусты, горбуши в них практически нет. Только в трех из четырнадцати обследованных рек удалось достоверно выявить небольшое количество горбуши, зашедшей на нерест – это реки Пионерская, Красноярка и Чеховка. На двух последних работают лососевые рыбоводные заводы (ЛРЗ), обеспечивающие охрану рыбы в реках от незаконного вылова. При этом ЛРЗ, выпускающие горбушу, присутствуют также еще на двух обследованных реках – Кострома и Черная речка, но производителей горбуши в них экологи не обнаружили, равно как и охраны естественных нерестилищ.



Но даже в тех трех реках, где горбушу удалось найти, ее количество крайне мало и не способно обеспечить полноценное естественное воспроизводство, а кроме того, в Красноярке и Чеховке значительную часть производителей горбуши изымают рыбоводные заводы.





Река Новоселка



Ихтиолог «Эковахты Сахалина» Анатолий Декштейн отмечает, что обследованные реки уже мало похожи на лососевые. Донный субстрат – галька, которую идущие на нерест лососи в своей массе взрыхляют своими телами, создавая условия для нормального созревания икры, сейчас уплотнена, заилена и покрыта бурыми водорослями. Отсутствует не только горбуша, нет и других обычных обитателей наших лососевых рек – подкаменки (молоди симы), красноперки, мальмы, миноги, кунджи. С рек ушли медведи, рыболовы-любители и браконьеры – им там уже совсем нечего ловить.



Подробный отчет об обследовании рек доступен по ссылке: https://ecosakh.ru/2022/08/01/ocenka-zahoda-gorbushi-v-nerestovye-reki-jugo-zapadnogo-poberezhya-ostrova-sahalin-21-22-ijulya-2022-goda/



В этом году хоть сколько-нибудь заполнить нерестилища юго-запада Сахалина не помог даже полный запрет здесь промысла, принятый впервые для поколения горбуши четных лет. Во все предыдущие четные годы чиновники Росрыболовства и областного правительства разрешали здесь промышленный вылов горбуши почти без ограничений – например, вплоть до 2020 года здесь можно было использовать ставные невода длиной до 3 км (лишь однажды, в 2018 г., их длину сократили до 1,5 км). В 2010 г. вылов горбуши на юго-западе Сахалина составил 2940 т, а в 2020 – 1091 т.



Одновременно с падением уловов (в три раза за 10 лет) сокращалось и заполнение нерестилищ. По данным государственного мониторинга, в 2010 г. нерестилища рек Холмского района были заполнены горбушей в среднем на 40%, а рек Томаринского района – на 23%. В 2020 г. эти показатели упали до 4% и 3% соответственно. И вот в 2022 г. закономерный итог – целое поколение горбуши крупного промыслового района отсутствует на нерестилищах и не даст потомства.





Источник: РОО "Экологическая вахта Сахалина"