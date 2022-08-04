Япония планирует сохранить доли в «Сахалине-2» после перевода проекта в российскую юрисдикцию
«Нефть России», 04.08.22, Москва, 08:33 Япония по-прежнему намерена сохранять доли в «Сахалине-2», сообщил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Президент Владимир Путин ранее подписал указ о переводе оператора проекта Sakhalin Energy в российскую юрисдикцию. Действующие акционеры должны в течение месяца согласиться на получение доли в новом российском ООО.
«Что касается проекта "Сахалин-2", то позиция на продолжение сохранения наших интересов не менялась»,— сказал господин Хагиуда (цитата по «РИА Новости»).
«Сахалин-2» с 1994 года реализуется на основе соглашения о разделе продукции. Доли в проекте принадлежат «Газпрому» (50% плюс одна акция), Shell (27,5%), Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Shell уже заявлял, что ищет способ выйти из проекта. «Сахалин-2» обеспечивает больше 8% потребностей Японии в СПГ.
Правительство РФ накануне, 3 августа, распорядилось произвести регистрацию в Южно-Сахалинске нового оператора для нефтегазового проекта «Сахалин-2». Оператору дадут название ООО «Сахалинская Энергия».
Леонид Уварчев
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