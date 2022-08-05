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Глава МИД Китая назвал совместное заявление стран G7 "макулатурой"

Политика
«Нефть России», 05.08.22, Москва, 05:13    Распространенное странами G7 совестное заявление в связи с реакцией Пекина на визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси министр иностранных дел КНР Ван И назвал "макулатурой".
 
"Я считаю, что это так называемое "заявление" - просто кусок макулатуры", - сказал министр в интервью китайским СМИ на полях совещания глав МИД стран АСЕАН в столице Камбоджи Пномпене.
 
Дипломат добавил: "Невмешательство во внутренние дела - это основополагающий принцип поддержания мира и стабильности в нашем мире. Мы не можем позволить закону джунглей снова доминировать в отношениях между странами".
 
По его словам, в заявлении "перепутано правильное и неправильное, черное и белое, оправдывается агрессивность и подвергаются нападкам обороняющиеся".
 
"Китайская сторона решительно выступает против этого "заявления", - подчеркнул Ван И.
 
Как сообщалось, ранее страны "семерки" заявили об обеспокоенности в связи с действиями, которые Пекин предпринял в отношении Тайваня на фоне состоявшегося визита на остров Пелоси.
 
Страны "группы семи" призвали Пекин не менять статус-кво в регионе силой и в одностороннем порядке, а решать разногласия с Тайбэем мирными средствами. При этом государства G7 заверили, что изменений в соблюдаемой ими политике, основывающейся на принципе "одного Китая", нет.
 
Пелоси прибыла на Тайвань вечером во вторник. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном. В среду она покинула остров, вылетев в Южную Корею.
 
В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване.
 
Уже накануне Пекин начал военные учения близ острова. Позднее комментатор китайской армейской газеты "Цзефанцзюнь бао" написал, что Народно-освободительная армия Китая - на фоне визита Пелоси на Тайвань - начнет серию целенаправленных военных акций. Также Пекин распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня в шести зонах. Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570247/

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Глава МИД Китая назвал совместное заявление стран G7 "макулатурой"

«Нефть России», 05.08.22, Москва, 05:13   Распространенное странами G7 совестное заявление в связи с реакцией Пекина на визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси министр иностранных дел КНР Ван И назвал "макулатурой".
 
"Я считаю, что это так называемое "заявление" - просто кусок макулатуры", - сказал министр в интервью китайским СМИ на полях совещания глав МИД стран АСЕАН в столице Камбоджи Пномпене.
 
Дипломат добавил: "Невмешательство во внутренние дела - это основополагающий принцип поддержания мира и стабильности в нашем мире. Мы не можем позволить закону джунглей снова доминировать в отношениях между странами".
 
По его словам, в заявлении "перепутано правильное и неправильное, черное и белое, оправдывается агрессивность и подвергаются нападкам обороняющиеся".
 
"Китайская сторона решительно выступает против этого "заявления", - подчеркнул Ван И.
 
Как сообщалось, ранее страны "семерки" заявили об обеспокоенности в связи с действиями, которые Пекин предпринял в отношении Тайваня на фоне состоявшегося визита на остров Пелоси.
 
Страны "группы семи" призвали Пекин не менять статус-кво в регионе силой и в одностороннем порядке, а решать разногласия с Тайбэем мирными средствами. При этом государства G7 заверили, что изменений в соблюдаемой ими политике, основывающейся на принципе "одного Китая", нет.
 
Пелоси прибыла на Тайвань вечером во вторник. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном. В среду она покинула остров, вылетев в Южную Корею.
 
В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване.
 
Уже накануне Пекин начал военные учения близ острова. Позднее комментатор китайской армейской газеты "Цзефанцзюнь бао" написал, что Народно-освободительная армия Китая - на фоне визита Пелоси на Тайвань - начнет серию целенаправленных военных акций. Также Пекин распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня в шести зонах. Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.
 


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