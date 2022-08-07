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Пророссийские власти Запорожья пообещали предоставить МАГАТЭ доступ к АЭС

Атомная энергетика
«Нефть России», 07.08.22, Москва, 09:04    Пророссийская военно-гражданская администрация Запорожской области обещала незамедлительно предоставить экспертам МАГАТЭ доступ к Запорожской АЭС. По мнению властей, визиту препятствует Украина.
 
«Готовы предоставить миссии во главе с ним незамедлительный доступ к объекту»,— сказал Владимир Рогов, называющий себя членом главного совета администрации Запорожской области, «РИА Новости».
 
Он предполагает, что Киев препятствует визиту МАГАТЭ, опасаясь, что экспертам станет известно о «запрещенных экспериментах, когда объект находился под контролем Украины». Господин Рогов поблагодарил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за реакцию на обстрелы территории АЭС.
 
Господин Гросси накануне, 6 августа, заявил об обеспокоенности обстрелами ЗАЭС. Он считает, что есть «реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью людей и окружающей среде как на Украине, так и за ее пределами». 5 августа пророссийские власти Энергодара сообщили о пожаре на территории ЗАЭС, заявив, что причиной стал артиллерийский удар вооруженных сил Украины. Киев, в свою очередь, обвинил в обстреле российских военных. На ЗАЭС после инцидента был отключен один из энергоблоков.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570253/

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Пророссийские власти Запорожья пообещали предоставить МАГАТЭ доступ к АЭС

«Нефть России», 07.08.22, Москва, 09:04   Пророссийская военно-гражданская администрация Запорожской области обещала незамедлительно предоставить экспертам МАГАТЭ доступ к Запорожской АЭС. По мнению властей, визиту препятствует Украина.
 
«Готовы предоставить миссии во главе с ним незамедлительный доступ к объекту»,— сказал Владимир Рогов, называющий себя членом главного совета администрации Запорожской области, «РИА Новости».
 
Он предполагает, что Киев препятствует визиту МАГАТЭ, опасаясь, что экспертам станет известно о «запрещенных экспериментах, когда объект находился под контролем Украины». Господин Рогов поблагодарил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за реакцию на обстрелы территории АЭС.
 
Господин Гросси накануне, 6 августа, заявил об обеспокоенности обстрелами ЗАЭС. Он считает, что есть «реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью людей и окружающей среде как на Украине, так и за ее пределами». 5 августа пророссийские власти Энергодара сообщили о пожаре на территории ЗАЭС, заявив, что причиной стал артиллерийский удар вооруженных сил Украины. Киев, в свою очередь, обвинил в обстреле российских военных. На ЗАЭС после инцидента был отключен один из энергоблоков.
 


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