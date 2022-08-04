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Brent подорожала до $95,14 за баррель

Цены на нефть
«Нефть России», 08.08.22, Москва, 08:39    Котировки нефти растут в понедельник после падения по итогам прошлой недели.
 
К 8:08 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,23%), до $95,14 за баррель. За торги пятницы Brent подорожала на $0,8 (0,85%), до $94,92 за баррель.
 
Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,15 (0,17%), до $89,16 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,47 (0,5%), до $89,01 за баррель.
 
По итогам предыдущей недели цена Brent упала почти на 9%, WTI подешевела почти на 10%. На текущий момент фьючерсы находятся вблизи минимальных отметок за шесть месяцев.
 
Падение цен на Brent было вызвано низкой ликвидностью и "растущей волной опасений", в том числе по поводу рецессии, политики "нулевой толерантности" Китая к коронавирусу, высвобождением стратегических резервов в США и восстановлением добычи в России, считают аналитики Goldman Sachs.
 
Они ухудшили прогнозы цен на нефть в третьем и четвертом кварталах 2022 года - до $110 и $125 за баррель соответственно с $140 и $130 за баррель. Прогноз на 2023 год остался без изменений на уровне $125 за баррель.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570256/

Япония хочет сохранить доли в «Сахалине-1»
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Brent подорожала до $95,14 за баррель

«Нефть России», 08.08.22, Москва, 08:39   Котировки нефти растут в понедельник после падения по итогам прошлой недели.
 
К 8:08 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,23%), до $95,14 за баррель. За торги пятницы Brent подорожала на $0,8 (0,85%), до $94,92 за баррель.
 
Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,15 (0,17%), до $89,16 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,47 (0,5%), до $89,01 за баррель.
 
По итогам предыдущей недели цена Brent упала почти на 9%, WTI подешевела почти на 10%. На текущий момент фьючерсы находятся вблизи минимальных отметок за шесть месяцев.
 
Падение цен на Brent было вызвано низкой ликвидностью и "растущей волной опасений", в том числе по поводу рецессии, политики "нулевой толерантности" Китая к коронавирусу, высвобождением стратегических резервов в США и восстановлением добычи в России, считают аналитики Goldman Sachs.
 
Они ухудшили прогнозы цен на нефть в третьем и четвертом кварталах 2022 года - до $110 и $125 за баррель соответственно с $140 и $130 за баррель. Прогноз на 2023 год остался без изменений на уровне $125 за баррель.
 


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