Долги россиян за ЖКУ выросли до 804,5 млрд рублей

По итогам первого квартала 2022 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выросли до 804,5 млрд руб. Это на 7,6% или на 56,6 млрд руб. больше, чем годом ранее, и этот рост стал рекордным, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат. Долги перед ресурсоснабжающими организациями выросли на 11%, перед управляющими компаниями — на 3%.



По данным Минстроя, во второй половине 2021 года долги за потребление топливно-энергетических ресурсов в РФ составили 1,4 трлн руб., из которых 901 млрд руб. задолжали пользователи ЖКУ. Эксперты считают, что повышение уровня цифровизации поможет сократить количество должников среди населения на 30%, что уменьшило бы суммарный долг за коммунальные услуги на 180 млрд руб.

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