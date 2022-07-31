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Долги россиян за ЖКУ выросли до 804,5 млрд рублей

Экономика
«Нефть России», 08.08.22, Москва, 09:12    По итогам первого квартала 2022 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выросли до 804,5 млрд руб. Это на 7,6% или на 56,6 млрд руб. больше, чем годом ранее, и этот рост стал рекордным, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат. Долги перед ресурсоснабжающими организациями выросли на 11%, перед управляющими компаниями — на 3%.
 
По данным Минстроя, во второй половине 2021 года долги за потребление топливно-энергетических ресурсов в РФ составили 1,4 трлн руб., из которых 901 млрд руб. задолжали пользователи ЖКУ. Эксперты считают, что повышение уровня цифровизации поможет сократить количество должников среди населения на 30%, что уменьшило бы суммарный долг за коммунальные услуги на 180 млрд руб.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/570257/

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Долги россиян за ЖКУ выросли до 804,5 млрд рублей

«Нефть России», 08.08.22, Москва, 09:12   По итогам первого квартала 2022 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выросли до 804,5 млрд руб. Это на 7,6% или на 56,6 млрд руб. больше, чем годом ранее, и этот рост стал рекордным, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат. Долги перед ресурсоснабжающими организациями выросли на 11%, перед управляющими компаниями — на 3%.
 
По данным Минстроя, во второй половине 2021 года долги за потребление топливно-энергетических ресурсов в РФ составили 1,4 трлн руб., из которых 901 млрд руб. задолжали пользователи ЖКУ. Эксперты считают, что повышение уровня цифровизации поможет сократить количество должников среди населения на 30%, что уменьшило бы суммарный долг за коммунальные услуги на 180 млрд руб.
 


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