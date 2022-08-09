США впервые доставили сернистую нефть в немецкий порт

По информации сервиса отслеживания судов Refinitiv, танкер Capricorn Sun загрузил нефть у побережья Луизианы в США и выгрузил ее в Ростоке 3 августа. Судно было зафрахтовано компанией Shell. По оценке Reuters, оно могло перевозить около 570 тыс. баррелей.
Евросоюз в июне ввел эмбарго на танкерные поставки нефти из России с рядом исключений. Полностью оно начнет действовать в конце 2022 года. Решение было принято в ответ на российскую военную операцию на Украине.
Леонид УварчевПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570260/