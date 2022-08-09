США впервые доставили сернистую нефть в немецкий порт

Танкер доставил американскую сернистую нефть в немецкий город Росток, сообщили источники Reuters. По информации агентства, это произошло впервые. Сернистую нефть из США направили в Германию на фоне попыток нефтеперерабатывающих заводов найти альтернативу российской нефти, ввоз которой будет запрещен в 2023 году.



По информации сервиса отслеживания судов Refinitiv, танкер Capricorn Sun загрузил нефть у побережья Луизианы в США и выгрузил ее в Ростоке 3 августа. Судно было зафрахтовано компанией Shell. По оценке Reuters, оно могло перевозить около 570 тыс. баррелей.



Евросоюз в июне ввел эмбарго на танкерные поставки нефти из России с рядом исключений. Полностью оно начнет действовать в конце 2022 года. Решение было принято в ответ на российскую военную операцию на Украине.



Леонид Уварчев

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