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США впервые доставили сернистую нефть в немецкий порт

Экспорт, импорт
«Нефть России», 09.08.22, Москва, 08:17    Танкер доставил американскую сернистую нефть в немецкий город Росток, сообщили источники Reuters. По информации агентства, это произошло впервые. Сернистую нефть из США направили в Германию на фоне попыток нефтеперерабатывающих заводов найти альтернативу российской нефти, ввоз которой будет запрещен в 2023 году.
 
По информации сервиса отслеживания судов Refinitiv, танкер Capricorn Sun загрузил нефть у побережья Луизианы в США и выгрузил ее в Ростоке 3 августа. Судно было зафрахтовано компанией Shell. По оценке Reuters, оно могло перевозить около 570 тыс. баррелей.
 
Евросоюз в июне ввел эмбарго на танкерные поставки нефти из России с рядом исключений. Полностью оно начнет действовать в конце 2022 года. Решение было принято в ответ на российскую военную операцию на Украине.
 
Леонид УварчевПодробнее читайте на https://oilru.com/news/570260/

Бангладеш хочет согласовать поставки российской нефтиBrent подешевела до $96,43 за баррель после роста цены днем ранее
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США впервые доставили сернистую нефть в немецкий порт

«Нефть России», 09.08.22, Москва, 08:17   Танкер доставил американскую сернистую нефть в немецкий город Росток, сообщили источники Reuters. По информации агентства, это произошло впервые. Сернистую нефть из США направили в Германию на фоне попыток нефтеперерабатывающих заводов найти альтернативу российской нефти, ввоз которой будет запрещен в 2023 году.
 
По информации сервиса отслеживания судов Refinitiv, танкер Capricorn Sun загрузил нефть у побережья Луизианы в США и выгрузил ее в Ростоке 3 августа. Судно было зафрахтовано компанией Shell. По оценке Reuters, оно могло перевозить около 570 тыс. баррелей.
 
Евросоюз в июне ввел эмбарго на танкерные поставки нефти из России с рядом исключений. Полностью оно начнет действовать в конце 2022 года. Решение было принято в ответ на российскую военную операцию на Украине.
 
Леонид Уварчев
 


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