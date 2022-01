Стрелки "часов Судного дня" близки к отметке сто секунд до конца света

Стрелки "часов Судного дня" в 2022 году замерли на отметке сто секунд до ядерной полуночи



Стрелки так называемых часов Судного дня остались на отметке 100 секунд до ядерной полуночи, означающей гибель человечества в глобальной катастрофе, сообщила глава организации "Бюллетень ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон на онлайн-церемонии.



"Мир не стал безопаснее в этом году по сравнению с тем, каким он был в это же время в 2021-м, таким образом, мы решили оставить стрелки на отметке 100 секунд до полуночи", — отметила она.



В заявлении участников церемонии отмечается, что, несмотря на усилия США и России по продлению ДСНВ, ситуация с глобальной безопасностью не улучшилась настолько, чтобы отвести стрелки дальше от ядерной полуночи. На решение организации не повлияло и совместное заявление так называемой Ядерной пятерки (Россия, США, КНР, Франция, Великобритания) о предотвращении ядерной войны, принятое в начале января 2022 года.



"Часы Судного дня" впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. В последние годы стрелки сдвигали только вперед.



В 2020 году стрелки перевели вперед на 20 секунд, они стали показывать 100 секунд до ядерной полуночи — так близко к ней часы еще никогда не были. В таком же положении стрелки оставались и в 2021 году. В 2018 и 2019 годах "часы Судного дня" находились на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953 году после испытаний водородных бомб в США и СССР.



Самым спокойным временем стал 1991 год, тогда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. Тогда СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I), призванный уменьшить количество резервных и развернутых ядерных боевых блоков, а также сократить количество их носителей — баллистических ракет, бомбардировщиков-ракетоносцев и подводных лодок.

